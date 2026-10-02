Hơn 30,6 triệu lượt khách đi xe buýt miễn phí sau 3 tháng

Hành khách đi xe buýt miễn phí. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM, kết quả trên cho thấy nhu cầu sử dụng xe buýt của người dân tiếp tục tăng, đồng thời phản ánh sự hưởng ứng đối với chính sách hỗ trợ vận tải hành khách công cộng.

Ngày 1-10, chương trình bước vào giai đoạn 2, trong đó tăng cường việc xác thực lượt đi của hành khách. Trong ngày đầu tiên, 134 tuyến xe buýt thực hiện 17.209 chuyến, vận chuyển 448.250 lượt hành khách, bình quân khoảng 26 hành khách/chuyến.

Trước đó, ngày 25-9 ghi nhận sản lượng cao nhất kể từ khi chương trình triển khai, với 475.696 lượt hành khách. Sản lượng ngày 1-10 cũng tăng khoảng 42% so với cùng ngày năm 2025.

Hành khách đi xe buýt tại bến xe buýt trung tâm Sài Gòn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Để bảo đảm chất lượng phục vụ trong giai đoạn 2, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng tăng cường lực lượng kiểm tra tại các đầu bến, điểm đầu cuối, điểm dừng, nhà chờ và trên xe.

Riêng ngày 1-10, 39 lượt nhân viên được bố trí tại Bến xe buýt Sài Gòn để hướng dẫn hành khách thực hiện xác thực khi sử dụng xe buýt.

Trung tâm cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị vận tải tuyên truyền, hướng dẫn hành khách xác thực thuận tiện, đồng thời theo dõi tình hình khai thác để kịp thời xử lý phát sinh, nâng cao chất lượng phục vụ và khuyến khích người dân sử dụng xe buýt.