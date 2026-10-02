Hơn 30,6 triệu lượt hành khách sử dụng xe buýt miễn phí sau 3 tháng

Hành khách đi xe buýt.

Ngày 2/10, theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP Hồ Chí Minh, từ kết quả trên cho thấy nhu cầu sử dụng xe buýt của người dân tiếp tục tăng.

Riêng ngày 1/10, thời điểm bắt đầu giai đoạn 2 của chương trình với yêu cầu tăng cường xác thực lượt đi của hành khách, 134 tuyến xe buýt đã thực hiện 17.209 chuyến, vận chuyển 448.250 lượt hành khách, bình quân khoảng 26 hành khách/chuyến.

Nhân viên xe buýt xác thực lượt đi của hành khách.

Trước đó, ngày 25/9 ghi nhận sản lượng 475.696 lượt hành khách, cao nhất kể từ khi chương trình được triển khai. Sản lượng ngày 1/10 cũng tăng khoảng 42% so với cùng kỳ ngày 30/9/2025.

Để bảo đảm việc triển khai chính sách thuận lợi, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng tăng cường lực lượng kiểm tra tại các đầu bến, điểm đầu cuối tuyến, điểm dừng, nhà chờ và trên các chuyến xe buýt; tập trung theo dõi tình hình khai thác, chất lượng phương tiện, tác phong phục vụ của lái xe, nhân viên và việc thực hiện quy trình phục vụ hành khách.

Riêng trong ngày 1/10, 39 lượt nhân viên được bố trí tại Bến xe buýt Sài Gòn để hướng dẫn hành khách thực hiện xác thực khi sử dụng xe buýt trong giai đoạn 2.

Trung tâm tiếp tục phối hợp với các đơn vị vận tải tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn hành khách thực hiện xác thực thuận tiện, nhanh chóng; đồng thời theo dõi tình hình khai thác để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, nâng cao chất lượng phục vụ và khuyến khích người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng.