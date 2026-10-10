Hơn 30.000 phụ nữ đồng diễn dân vũ chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Đây là hoạt động do Hội LHPN thành phố Hà Nội triển khai chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026); kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 .

Phụ nữ phường Yên Hòa tham gia đồng diễn dân vũ ngày 10-10. Ảnh: Cơ sở

Hoạt động nhằm hưởng ứng phát động cấp quốc gia “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”; đồng thời là sự triển khai thiết thực phong trào “Mỗi phụ nữ lựa chọn một môn thể thao phù hợp để rèn luyện sức khỏe” mà Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã đề ra. Qua đó, góp phần xây dựng người phụ nữ Thủ đô phát triển toàn diện, có tri thức, đạo đức, sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới.

Màn đồng diễn của cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô diễn ra trên nền nhạc các ca khúc: “Hãy đến với con người Việt Nam tôi”, “Bài ca phụ nữ Việt Nam”, “Xinh tươi Việt Nam”, “Vì Nụ cười em” và Liên khúc “Người Hà Nội - Tiến về Hà Nội - Hà Nội những công trình”…

Màn đồng diễn dân vũ của phụ nữ Thủ đô chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: Cơ sở

Qua những màn biểu diễn khỏe khoắn, đẹp mắt, các cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô đã gửi đi thông điệp về tình yêu Hà Nội, niềm tự hào về truyền thống vẻ vang xây dựng và phát triển của Hội LHPN Việt Nam; đồng thời cổ vũ cán bộ, hội viên, phụ nữ rèn luyện sức khỏe, tích cực thi đua xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì sự bình đẳng, tiến bộ mọi mặt của phụ nữ, góp sức xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc".

Một số hình ảnh màn đồng diễn dân vũ của phụ nữ Thủ đô. Ảnh: Cơ sở