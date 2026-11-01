Hơn 30.000 khán giả hòa nhịp cùng Concert Quốc gia 'Nối vòng tay lớn'

Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tham dự Chương trình.

Tham dự Chương trình có các đồng chí: Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 1, cùng các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương; Quân khu 1, lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Lãnh đạo tỉnh tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh tham dự Chương trình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường tham dự Chương trình.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự.

Trong không khí rực rỡ sắc đỏ cờ Tổ quốc, hơn 30.000 khán giả đã cùng hội tụ tại Sân vận động Thái Nguyên, tạo nên một không gian nghệ thuật sôi động, giàu cảm xúc. Những thanh âm hào hùng, những ca khúc về quê hương, đất nước vang lên từ sân khấu đến các khán đài, kết nối hàng chục nghìn trái tim trong niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc.

Dưới sự chỉ đạo nội dung của Ban Tuyên giáo Trung ương, Chương trình lấy chủ đề “Nối vòng tay lớn” làm thông điệp xuyên suốt, tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cội nguồn sức mạnh làm nên những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam.

Sân vận động Thái Nguyên rực sáng đêm Concert Quốc gia “Nối vòng tay lớn”.

Thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc, hình ảnh lịch sử và công nghệ sân khấu hiện đại, chương trình khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần cống hiến và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam đối với đất nước.

Chương trình gồm hai phần: phần nghệ thuật chính luận kéo dài 90 phút, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên; tiếp nối là đại nhạc hội phục vụ nhân dân trong 60 phút.

Nội dung được kết cấu thành ba chương: “Chung một nguồn cội – Chung một cơ đồ”; “Chung một đất nước – Chung một niềm tin”; “Chung một khát vọng – Chung một tương lai”.

Các tiết mục đặc sắc tại Chương trình.

Qua từng chương, hành trình dân tộc được tái hiện từ truyền thống dựng nước, giữ nước, những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Hình ảnh người nông dân, công nhân, người lính, trí thức, doanh nhân và thế hệ trẻ cùng hội tụ trong một thông điệp: mỗi người Việt Nam, dù ở bất cứ vị trí nào, đều góp phần làm nên sức mạnh và tương lai đất nước.

Không khí sôi động tại Sân vận động Thái Nguyên.

Việc lựa chọn Thái Nguyên làm địa điểm tổ chức mang ý nghĩa sâu sắc. Là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, gắn với ATK Định Hóa và Chiến khu Việt Bắc, Thái Nguyên từng là nơi chở che, nuôi dưỡng cách mạng, gắn với nhiều quyết sách quan trọng của Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kháng chiến.

Những hình ảnh, câu chuyện về vùng đất lịch sử này được lồng ghép trong chương trình, góp phần kết nối mạch nguồn truyền thống với khát vọng phát triển hôm nay.

Các nghệ sĩ "cháy" hết mình trong đêm diễn.

Sự tham gia của nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến như: Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, cùng các nghệ sĩ: nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, Bùi Lê Mận, Nhật Huyền và nhiều nghệ sĩ khác đã tạo nên những màn trình diễn đặc sắc.

Chương trình kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, dàn nhạc, công nghệ mapping, âm thanh và ánh sáng hiện đại. Đặc biệt, sự hòa giọng, hưởng ứng của hàng chục nghìn khán giả đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ cho thông điệp đoàn kết.

Khán giả hòa nhịp cùng Concert Quốc gia “Nối vòng tay lớn”.

Sắc đỏ phủ kín Sân vận động Thái Nguyên.

* Tại điểm cầu phường Bắc Kạn, các đồng chí: Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đông đảo người dân tập trung theo dõi qua màn hình LED được truyền trực tiếp từ Sân vận động Thái Nguyên.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự tại điểm cầu phường Bắc Kạn.

Dù không trực tiếp có mặt tại sân khấu chính, không khí tại điểm cầu phường Bắc Kạn vẫn vô cùng sôi động, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo người dân. Những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, âm nhạc hiện đại kết hợp với các tiết mục mang đậm tinh thần tự hào dân tộc đã tạo nên không gian thưởng thức nghệ thuật đầy cảm xúc.

Khán giả phường Bắc Kạn theo dõi qua màn hình LED.

Với quy mô tổ chức lớn, nội dung được đầu tư công phu và giá trị chính trị, văn hóa sâu sắc, Concert Quốc gia “Nối vòng tay lớn” là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 – 4/11/2026) và Festival Trà Quốc tế – Thái Nguyên năm 2026.

Màn pháo hoa rực rỡ khép lại Chương trình.

Chương trình góp phần lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc.