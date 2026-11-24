Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên khóa XVI Nguyễn Hữu Nghĩa; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông.

Về phía tỉnh Hưng Yên có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và nhân dân trong tỉnh.

Các đại biểu dự chương trình

Phát biểu tại chương trình nghệ thuật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Nghiêm nhấn mạnh: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững quê hương, đất nước. Trải qua các thời kỳ lịch sử, mảnh đất và con người Hưng Yên đã hun đúc nên những giá trị văn hóa đặc sắc, giàu truyền thống, gắn với tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, sáng tạo và khát vọng vươn lên.

Trong dòng chảy văn hóa Việt Nam phong phú, đa dạng, Hưng Yên vừa mang đậm bản sắc truyền thống dân tộc, vừa có những nét đặc trưng riêng của vùng đất địa linh nhân kiệt. Đây là vùng đất phát tích, dựng nghiệp của nhà Trần; có thương cảng Phố Hiến từng nổi danh với câu ca “Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến”; là quê hương của nhiều anh hùng, hào kiệt, danh nhân, nhà khoa học có đóng góp cho đất nước.

Cùng với đó, hệ thống di sản văn hóa phong phú với 3.716 di tích, trong đó Văn bia Phố Hiến được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2026, cùng hai Danh nhân Văn hóa thế giới Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và Lê Quý Đôn là những giá trị tiêu biểu làm nên chiều sâu văn hiến của vùng đất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm phát biểu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, ngày 9.11.2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TU về phát huy bản sắc văn hóa và sức mạnh con người Hưng Yên trở thành động lực phát triển quan trọng của tỉnh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết xác định văn hóa và con người Hưng Yên vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng tinh thần, động lực và nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển; trong đó con người được đặt ở vị trí trung tâm của các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, địa phương phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch bền vững. Đồng thời mong muốn mỗi người dân, mỗi du khách trở thành chủ thể tích cực tham gia trải nghiệm, gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa quê hương.

Sự kết hợp hài hòa giữa các loại hình nghệ thuật truyền thống với âm nhạc trẻ trung, hiện đại tạo nên không gian nghệ thuật đa sắc màu, giàu cảm xúc

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hưng Yên - Tinh hoa đất Việt” được dàn dựng công phu, kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại, âm nhạc, múa, hoạt cảnh, trình diễn sân khấu cùng các yếu tố công nghệ hiện đại. Nhiều nghệ sĩ, ca sĩ được công chúng yêu mến như: Hồ Ngọc Hà, Đức Phúc, Đông Hùng, Rhyder, Phương Ly, Dương Hoàng Yến cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân, câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống của tỉnh Hưng Yên và lực lượng diễn viên chuyên nghiệp, quần chúng.

Sự kết hợp hài hòa giữa các loại hình nghệ thuật truyền thống với âm nhạc trẻ trung, hiện đại tạo nên không gian nghệ thuật đa sắc màu, giàu cảm xúc, thu hút hơn 30.000 khán giả đến thưởng thức, cổ vũ. Xuyên suốt chương trình là mạch cảm xúc “Mạch nguồn ngàn năm - Tinh hoa lan tỏa - Sáng tạo tương lai”, được kết nối qua 3 chương.

Thông qua chương trình, tỉnh Hưng Yên mong muốn giới thiệu, quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa, di sản và vẻ đẹp con người quê hương

Mở đầu là chương I “Hưng Yên - Mạch nguồn ngàn năm”, tái hiện hành trình hình thành, khai phá, dựng xây và phát triển vùng đất Hưng Yên qua nhiều thế hệ. Từ những lời ru, làn điệu dân ca, nhịp trống quân, truyền thống hiếu học đến tinh thần đấu tranh giữ đất, giữ làng, các tiết mục nghệ thuật khắc họa hình ảnh con người Hưng Yên cần cù, nghĩa tình, kiên cường, giàu lòng yêu quê hương.

Những giá trị lịch sử, văn hóa được thể hiện qua các hoạt cảnh và tác phẩm âm nhạc như Lời ru ký ức, Trống quân Dạ Trạch, Giữ đất, giữ làng, Hưng Yên một khúc sử ca, Phách Đào Đặng và Chốn phồn hoa… Qua đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống và ý thức gìn giữ, trao truyền di sản văn hóa của quê hương.

Chương II “Hưng Yên - Tinh hoa hội tụ” mở ra bức tranh văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng, lấy Hưng Yên làm điểm kết nối giữa các vùng miền, cộng đồng và sắc màu văn hóa. Từ hình ảnh Phố Hiến xưa - thương cảng phồn hoa, nơi giao lưu, tiếp biến văn hóa trong nước và quốc tế, chương nghệ thuật làm nổi bật cốt cách con người Hưng Yên cần cù, hiếu học, trọng nghĩa tình, cởi mở, nhạy bén với cái mới.

Những tiết mục như Em đi giữa biển vàng - Bám biển quê hương, Bài ca sông Hồng, Tinh hoa Việt Nam… góp phần khắc họa sức sống của vùng đất được bồi đắp bởi phù sa, lao động và sự giao thoa văn hóa; đồng thời khẳng định những giá trị riêng của Hưng Yên trong dòng chảy chung của văn hóa dân tộc.

Hơn 30.000 khán giả theo dõi chương trình

Tiếp nối là chương III “Khát vọng vươn mình”, thể hiện hành trình từ cội nguồn đến tương lai, nơi những giá trị truyền thống được thế hệ trẻ tiếp nhận, kế thừa và phát huy bằng trí tuệ, sức sáng tạo và tinh thần hội nhập thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại, vũ đạo sôi động và những ca khúc mang tinh thần tuổi trẻ, tình yêu quê hương, đất nước như Người Hưng Yên, Việt Nam I Love, Ngạo nghễ, Rực rỡ Việt Nam tôi, Phù Đổng Thiên Vương, Khát vọng người Việt…

Chương nghệ thuật gửi gắm thông điệp: Khát vọng vươn mình không phải là rời xa truyền thống mà là mang theo cội nguồn để tự tin hội nhập, biến niềm tự hào thành hành động, sức trẻ thành động lực, bản sắc thành giá trị sáng tạo, cùng kiến tạo một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và vươn xa.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên giao lưu cùng các nghệ sĩ

Thông qua chương trình, tỉnh Hưng Yên mong muốn giới thiệu, quảng bá sâu rộng những giá trị lịch sử, văn hóa, di sản và vẻ đẹp con người quê hương; khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời đưa di sản đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ; thúc đẩy kết nối văn hóa với du lịch, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, từng bước biến những giá trị di sản thành nguồn lực nội sinh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Với thông điệp có cội nguồn để tự hào, có bản sắc để tự tin và có sức sáng tạo để đi xa, chương trình nghệ thuật “Hưng Yên - Tinh hoa đất Việt” không chỉ là hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một Hưng Yên giàu truyền thống, năng động, sáng tạo, đang vươn mình mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới.