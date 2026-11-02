Hơn 30.000 khán giả cùng hòa nhịp trong Concert Quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam 2026'

Đây là lần đầu có một concert quy mô quốc gia tổ chức tại Thái Nguyên nên nhận được sự quan tâm rất lớn của nhiều tầng lớp nhân dân ở đây. Tại sân vận động Thái Nguyên: 30.000 khán giả nhuộm kín các khán đài bằng sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Tất cả trong một không khí hân hoan chờ đợi và hồ hởi.

Đúng 20h10, Hồng Phi - cây vocal của ban nhạc rock Ngũ Cung và ca sĩ Phạm Anh Khoa cất cao bài Nối vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mở màn bùng nổ cho Concert quốc gia lần đầu tổ chức tại căn cứ địa cách mạng năm xưa.

Không chỉ là một đại nhạc hội quy mô lớn, chương trình còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng cống hiến trong mỗi người Việt Nam.

Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Hơn 30.000 khán giả hội tụ tại Sân vận động Thái Nguyên, cùng hòa mình trong không gian nghệ thuật của Concert Quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026”. Ảnh: Đồng Thưởng.

Ngay từ trước giờ khai màn, Sân vận động Thái Nguyên đã trở nên sôi động với dòng người đổ về mỗi lúc một đông. Hơn 30.000 khán giả phủ kín các khán đài, tạo nên bầu không khí náo nhiệt. Không chỉ tại sân vận động, hàng nghìn người dân còn tập trung trước các màn hình LED công suất lớn tại Quảng trường Vạn Xuân và Quảng trường phố đi bộ Sông Cầu (phường Bắc Kạn), cùng theo dõi và hòa chung không khí của đêm nhạc.

Đông đảo người dân và du khách hòa mình vào không khí sôi động của đêm nhạc, cùng hướng về niềm tự hào Việt Nam. Ảnh: Đồng Thưởng.

Điểm nhấn giàu ý nghĩa của chương trình là nghi thức trao ngọn lửa truyền thống cách mạng được lấy từ An toàn khu (ATK) Định Hóa và thắp sáng tại đài lửa Sân vận động Thái Nguyên. Khoảnh khắc ngọn lửa được thắp lên đã tạo nên dấu ấn đặc biệt, gợi nhắc về truyền thống cách mạng của vùng đất Thái Nguyên – mạch nguồn cách mạng Việt Bắc, nơi cơ quan đầu não của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đặt căn cứ lãnh đạo cuộc kháng chiến.

Ngọn lửa được trao truyền từ ATK Định Hóa mang ý nghĩa kết nối quá khứ với hiện tại, nhắc nhớ về những năm tháng lịch sử hào hùng và sự gắn bó giữa Đảng với Nhân dân. Tinh thần “Ý Đảng - Lòng Dân” được thể hiện xuyên suốt chương trình, góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng và ý thức trách nhiệm của mỗi người trong công cuộc xây dựng đất nước.

Chương trình lan tỏa thông điệp về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc – nguồn sức mạnh làm nên những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam. Ảnh: Đồng Thưởng.

Sức hấp dẫn của đêm nhạc còn đến từ sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được đông đảo công chúng yêu mến. Giọng hát hào hùng, hào sảng của NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng cùng những phần trình diễn của Noo Phước Thịnh, Tùng Dương, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Hương Ly và Bảo Trâm Idol đã mang đến nhiều sắc thái âm nhạc cho chương trình.

Cùng với Ban nhạc Symphony, Nhóm bè Du Ca, Câu lạc bộ Búp Sen Vàng và màn đồng diễn của dàn Hoa hậu Việt Nam, các tiết mục hòa thanh, hợp xướng được dàn dựng công phu, tạo nên sự kết hợp giữa âm nhạc, trình diễn và hiệu ứng sân khấu.

Hàng chục nghìn khán giả cùng hòa giọng trong những ca khúc về quê hương, đất nước, tạo nên khoảnh khắc kết nối đầy cảm xúc. Ảnh: Đồng Thưởng.

Không khí tại sân vận động liên tục được đẩy lên cao trào khi các nghệ sĩ xuất hiện. Hàng chục nghìn khán giả cùng hòa giọng, vỗ tay theo nhịp nhạc, tạo nên một không gian nghệ thuật sôi động. Những lá cờ Tổ quốc tung bay trên khán đài, những cánh tay cùng giơ cao và sự hưởng ứng của đông đảo người xem đã góp phần thể hiện tinh thần kết nối, sẻ chia và niềm tự hào chung.

Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, Concert “Tự hào là người Việt Nam 2026” không chỉ là sự kiện nghệ thuật quy mô lớn mà còn mang ý nghĩa hướng tới nhiều dấu mốc quan trọng: Kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên; đồng thời nằm trong chuỗi hoạt động của Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Việc kết hợp nội dung chính luận với các hình thức biểu diễn nghệ thuật hiện đại đã tạo nên cách thức truyền tải gần gũi, sinh động về lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng. Qua đó, những giá trị về lòng yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần đại đoàn kết được lan tỏa tới đông đảo công chúng.

Màn pháo hoa tầm cao rực rỡ trên bầu trời Thái Nguyên khép lại đêm diễn thành công. Ảnh: Đồng Thưởng.

Khép lại đêm diễn là màn pháo hoa tầm cao rực rỡ trên bầu trời Thái Nguyên. Hơn 30.000 khán giả trực tiếp tại sân vận động cùng đông đảo người dân theo dõi qua các màn hình LED đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.