Hơn 3 tuần, 37 vụ TNGT khiến 17 người chết liên quan đến lỗi này

Thông tin từ Cục CSGT, từ ngày 28/8 đến 19/9/2026, toàn quốc xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến không giữ khoảng cách an toàn (đâm cùng chiều), làm 17 người chết và 18 người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn do nguyên nhân này giảm 28 vụ, tương đương 43,1%; số người chết giảm 5 người, tương đương 22,7%; số người bị thương giảm 20 người, tương đương 52,6%.

So với thời gian liền kề, số vụ tai nạn giảm 32 vụ (46,4%), số người chết giảm 9 người (34,6%) và số người bị thương giảm 23 người (56,1%).

Đáng chú ý, trên các tuyến cao tốc, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến hành vi không giữ khoảng cách an toàn so với cùng kỳ năm 2025 giảm 6 vụ, tương đương 66,7%. Số người chết và số người bị thương không tăng, không giảm.

Không giữ khoảng cách an toàn có thể khiến người điều khiển phương tiện không đủ thời gian và khoảng trống để xử lý khi xe phía trước giảm tốc độ hoặc dừng đột ngột. Khi xảy ra va chạm ở tốc độ cao, đặc biệt trên cao tốc, nguy cơ phương tiện phía sau tiếp tục đâm vào xe phía trước có thể dẫn đến tai nạn liên hoàn.

Từ 28/8 đến 19/9, toàn quốc xảy ra 37 vụ TNGT liên quan đến khoảng cách an toàn (đâm cùng chiều), khiến 17 người chết và 18 người bị thương. (Ảnh Cục CSGT)

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện tuyệt đối không bám sát xe phía trước, cần chủ động duy trì khoảng cách an toàn phù hợp với tốc độ và điều kiện lưu thông. Khi trời mưa, đường trơn, tầm nhìn hạn chế hoặc mật độ phương tiện đông, tài xế cần giảm tốc độ và tăng khoảng cách để có đủ thời gian xử lý tình huống bất ngờ.

Đặc biệt, trên cao tốc, phương tiện thường di chuyển với tốc độ cao nên chỉ một tình huống phanh gấp hoặc chuyển hướng đột ngột cũng có thể kéo theo va chạm với nhiều phương tiện phía sau. Vì vậy, tài xế cần tập trung quan sát, giữ khoảng cách, hạn chế phanh gấp và tuyệt đối không chủ quan khi xe phía trước đang giảm tốc.

Việc giữ khoảng cách an toàn không chỉ giúp người lái có thêm thời gian phản ứng mà còn là biện pháp quan trọng để hạn chế nguy cơ tai nạn liên hoàn, bảo đảm an toàn cho chính mình và những người cùng tham gia giao thông.