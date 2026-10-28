Hơn 3 tỉ USD xuất siêu sang Ấn Độ: Điện thoại dẫn đầu hàng Việt

Chiều 28-10, Đoàn công tác do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Tại buổi làm việc các đồng chí trong đoàn công tác đã nhấn mạnh về công tác xây dựng Đảng và đánh giá cán bộ tại TPHCM; đồng thời ghi nhận kết quả tích cực của TPHCM trên tất cả các mặt.