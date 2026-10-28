Hơn 3 tỉ USD xuất siêu sang Ấn Độ: Điện thoại dẫn đầu hàng Việt
Theo Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất siêu khoảng 3,14 tỉ USD sang Ấn Độ, với kim ngạch xuất khẩu hơn 9,2 tỉ USD. Điện thoại dẫn đầu các nhóm hàng xuất khẩu, đạt 1,8 tỉ USD; cùng máy vi tính, sản phẩm điện tử và máy móc, ba nhóm hàng đạt tổng kim ngạch 4,5 tỉ USD, chiếm khoảng 49% giá trị xuất khẩu sang thị trường này.
MẠNH LÊ
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/hon-3-ti-usd-xuat-sieu-sang-an-do-dien-thoai-dan-dau-hang-viet-279954.html