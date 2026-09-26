Riêng trong ngày 25.9, trong qúa trình triển khai công tác tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 200m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Kết quả, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 1 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 di vật kèm theo tại khu B.

Lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 03 máy cuốc, 01 xe ben và 02 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Ngày 25.9, lực lượng làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 1 bộ hài cốt liệt sĩ

Lũy kế từ ngày 23.6 đến hết ngày 25.9, các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện, quy tập được 665 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 299 bộ có di vật kèm theo.

Lực lượng làm nhiệm vụ vẫn miệt mài tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, bất kể thời tiết mưa lớn thường xuyên

Cụ thể, gồm 632 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, trong đó có 2 vị trí mộ tập thể tại khu A và 6 vị trí mộ tập thể tại khu B.

Hơn 3 tháng tìm kiếm, TP.HCM đã quy tập được 665 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng cho biết, các lực lượng chức năng đang tiến hành công tác tổng dọn vệ sinh, làm mặt bằng khu vực chuẩn bị cho Lễ truy điệu và an táng hài cốt các Anh hùng liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 10 tới.