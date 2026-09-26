Hơn 3 tháng tìm kiếm, TP.HCM đã quy tập được 665 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Thông tin từ Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, sau hơn 3 tháng tìm kiếm, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập được 665 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 299 bộ có di vật kèm theo.
Riêng trong ngày 25.9, trong qúa trình triển khai công tác tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 200m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Kết quả, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 1 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 di vật kèm theo tại khu B.
Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 03 máy cuốc, 01 xe ben và 02 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.
Lũy kế từ ngày 23.6 đến hết ngày 25.9, các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện, quy tập được 665 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 299 bộ có di vật kèm theo.
Cụ thể, gồm 632 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, trong đó có 2 vị trí mộ tập thể tại khu A và 6 vị trí mộ tập thể tại khu B.
Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng cho biết, các lực lượng chức năng đang tiến hành công tác tổng dọn vệ sinh, làm mặt bằng khu vực chuẩn bị cho Lễ truy điệu và an táng hài cốt các Anh hùng liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 10 tới.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/hon-3-thang-tim-kiem-tphcm-da-quy-tap-duoc-665-bo-hai-cot-liet-si-tai-cong-vien-le-thi-rieng-268969.html