Hơn 3 km đường ở Gia Lai làm 3 năm chưa xong, dân sống chung với bụi và bừa bộn

3,3km đường thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) 3 năm thi công vẫn chưa xong.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, Dự án nâng cấp tuyến đường trục khu phố Long Mỹ, đoạn từ cây xăng Hiệp Hòa đến cổng chào thôn Thanh Long dài 3,3 km thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) sau 3 năm khởi công đến nay vẫn ngổn ngang, dang dở, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt và đi lại của người dân hai bên đường.;

Được biết, tuyến đường có tổng vốn đầu tư hơn 162 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng , được khởi công hồi tháng 10/2023 do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TP.Quy Nhơn (nay là phường Quy Nhơn Tây) làm chủ đầu tư.

Theo thiết kế của dự án, đoạn từ cây xăng Hiệp Hòa đến đường vào Khu công nghiệp Long Mỹ được nâng cấp, mở rộng nền đường lên 27 m; đoạn từ đường vào Khu công nghiệp Long Mỹ đến cống Ông Hoàng được nâng cấp, mở rộng lên 19 m.

Mặc dù dự án đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2024 nhưng sau 3 năm, xuyên suốt tuyến đường dài 3,3km vẫn là những biển báo công trình đang thi công, những hạng mục chưa hoàn thành, khiến cuộc sống của người dân trầy trật trong thời gian dài.

Ghi nhận thực tế, phần đầu tuyến đường, nhiều đoạn đã hoàn tất việc mở rộng, thảm nhựa, xây dựng vỉa hè, tạo diện mạo khang trang nhưng còn lại một đoạn dài mặt đường vẫn ngổn ngang. Đất đá, bê tông, trang thiết bị máy móc tràn hai bên đường.

Sau nhiều năm thi công, mặt đường phủ đầy bụi bặm, đất cát khiến trời nắng thì bụi bặm khi các phương tiện giao thông qua lại, trời mưa thì sình lầy.

Hai bên đường là ống cống, những đống đất và vật liệu lộn xộn, có đoạn ngay góc cua che khuất tầm nhìn người đi đường.

Ông Phạm Văn Nguyên (45 tuổi, khu phố Long Mỹ, phường Quy Nhơn Tây) chia sẻ, thi công đường nham nhở kéo dài, nhiều đoạn gồ ghề khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, việc thi công đường chậm trễ trong nhiều năm khiến người dân không ổn định sinh hoạt, phát triển sinh kế hai bên đường bấp bênh, không ổn định.

Ông cho biết, việc thi công con đường kéo dài cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, suốt thời gian qua ông cũng đã chứng kiến nhiều vụ đi xe tự té ngã vì mặt đường đầy cát đất sạt trượt, rất may chỉ bị thương nhẹ.

Lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Tây chia sẻ, việc dự án triển khai chậm đã gây khó khăn cho người dân trong quá trình đi lại và sinh hoạt hằng ngày. Nguyên nhân cốt lõi ở đây là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thời gian qua gặp khó khăn, vướng mắc một số hộ dân còn chưa đồng thuận với giá đền bù đất đai, vật kiến trúc nên tiến độ thực hiện không đảm bảo.

“Địa phương đang tập trung giải quyết, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Đồng thời đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thi công tích cực đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình. Hiện, còn vướng mắc đoạn cuối tuyến qua khu phố Long Thành”, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Tây thông tin.