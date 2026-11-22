Đại biểu dự lễ khai mạc.

Sáng 22/11, Công an tỉnh An Giang phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, UBND đặc khu Kiên Hải và Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang tổ chức giải chạy “Vì Hòn Sơn xanh - Chung một quyết tâm xây dựng đặc khu Kiên Hải không ma túy” năm 2026.

Các vận động viên tham gia tranh tài ở 3 cự ly gồm 5km, 10km và 21km.

Bên cạnh hoạt động thể thao, giải chạy còn hướng đến tuyên truyền, vận động người dân xây dựng lối sống lành mạnh, nói không với ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đặc khu Kiên Hải không ma túy.

Hoạt động cũng nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Các vận động viên thi đấu.

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên.