Video: Giới thiệu Volkswagen Teramont X tại Việt Nam.

Theo thông tin từ Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA), Volkswagen đang phải triệu hồi mẫu xe Atlas (hay còn có tên Teramont) do các chốt neo ghế trẻ em ISOFIX/LATCH ở hàng ghế thứ hai có thể bị đường chỉ may che khuất một phần, khiến ghế trẻ em không được cố định đúng cách và làm tăng nguy cơ chấn thương cho trẻ nếu có tai nạn xảy ra.

Hơn 3.900 xe Volkswagen Teramont bị triệu hồi do lỗi chốt neo ghế trẻ em.

Tổng cộng, Volkswagen phải triệu hồi 3.914 chiếc Teramont tại thị trường Mỹ do lỗi trên (thuộc đời 2027), với thời gian sản xuất từ ngày 7/7/2026 đến 21/10/2026.

Dự kiến, các xe trong diện ảnh hưởng sẽ được sửa chữa các đường chỉ may xung quanh chốt neo ghế trẻ em tại đại lý để khắc phục lỗi. Hiện chủ sở hữu phương tiện trong diện triệu hồi được khuyến cáo không sử dụng chốt neo ghế trẻ em ở hàng ghế thứ hai đến khi lỗi được xử lý hoàn toàn.

Hiện chủ sở hữu phương tiện trong diện triệu hồi được khuyến cáo không sử dụng chốt neo ghế trẻ em ở hàng ghế thứ hai đến khi lỗi được xử lý hoàn toàn.

Vào tháng 10 vừa qua, Cơ quan Quản lý Giao thông vận tải Liên bang Đức (KBA) đã thông báo đợt triệu hồi với hơn 239.000 chiếc Volkswagen Teramont và Tiguan do lỗi hệ thống lái.