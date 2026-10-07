Hơn 3.700 lượt học sinh xã Tri Tôn tham gia các điểm sinh hoạt hè 2026

Quang cảnh buổi làm việc.

Trên địa bàn xã Tri Tôn hiện có 4 trường học, gồm: Trường Mầm non Tri Tôn, Trường Tiểu học Tri Tôn, Trường Tiểu học Châu Lăng và Trường THCS Tri Tôn với tổng số 215 phòng học, hơn 7.200 học sinh.

Hè năm 2026, xã đã tổ chức 3 điểm sinh hoạt hè, thu hút hơn 3.700 lượt học sinh tham gia. Các hoạt động tình nguyện hè được triển khai đa dạng, gồm: Dạy bơi, cầu lông, bóng chuyền, dạy chữ Khmer.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh đề nghị xã Tri Tôn tiếp tục quan tâm công tác quản lý học sinh, đầu tư cơ sở vật chất trường học; rà soát, chuyển đổi công năng và sắp xếp tài sản dôi dư phù hợp. Đồng thời, chú trọng nguồn nhân lực và tăng cường phối hợp trong tổ chức giảng dạy.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh An Giang Tống Văn Kiếm đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, tháo gỡ những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, hạ tầng thông tin, trang thiết bị dạy học… Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, vui chơi và rèn luyện của trẻ em, học sinh trên địa bàn.