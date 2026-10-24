Hơn 3,7 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em, người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn

Dự án có tổng vốn thực hiện hơn 3,7 tỷ đồng, triển khai từ tháng 10/2026 đến tháng 10/2029 trên địa bàn thành phố. UBND thành phố là cơ quan chủ quản, Công ty TNHH In Better Hands là chủ dự án.

Mục tiêu của dự án hướng đến cải thiện điều kiện sống của các đối tượng yếu thế thông qua hỗ trợ giáo dục, nhà ở và đáp ứng các nhu cầu thiết yếu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Công ty TNHH In Better Hands có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và thực hiện nội dung viện trợ được phê duyệt; giám sát quá trình tiếp nhận, chịu trách nhiệm về mục đích và kết quả sử dụng viện trợ, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và cam kết với bên tài trợ.