Hơn 3,7 triệu trường hợp vi phạm bị xử lý, tai nạn giao thông giảm 16,6%

Hơn 3,7 triệu trường hợp vi phạm bị xử lý

Theo Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, 9 tháng đầu năm 2026, cả nước xảy ra 11.564 vụ tai nạn giao thông, làm 7.198 người chết và 6.704 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 16,6%, số người chết giảm 9% và số người bị thương giảm 26,4%.

Trong cùng thời gian, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 3,7 triệu trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Các lỗi vi phạm phổ biến gồm 959.407 trường hợp chạy quá tốc độ, 595.034 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 405.732 trường hợp vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm và 345.963 trường hợp dừng, đỗ sai quy định.

Hơn 20 triệu lượt phương tiện được kiểm soát

Để tăng cường kiểm soát, lực lượng chức năng đã tổ chức 678.358 ca tuần tra, kiểm soát, với gần 2,5 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, kiểm soát hơn 20,3 triệu lượt phương tiện.

Qua xử lý, 770.484 phương tiện bị tạm giữ; 89.161 bằng, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận và chứng chỉ chuyên môn bị tước. Lực lượng chức năng cũng thực hiện 508.518 trường hợp trừ điểm giấy phép lái xe.

Những con số này cho thấy việc tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm đang được triển khai trên quy mô lớn, trong khi tình hình tai nạn giao thông tiếp tục chuyển biến theo hướng tích cực.

MẠNH LÊ