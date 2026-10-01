Hơn 3,6 tỉ USD vốn FDI đổ vào Hải Phòng trong 9 tháng

Tính chung quý III, tổng vốn FDI trên địa bàn thành phố ước đạt 428 triệu USD, vượt 53 triệu USD so với kịch bản quý (375 triệu USD), bằng 51% so với cùng kỳ.

Hải Phòng tiếp tục là điểm đến của các doanh nghiệp nước ngoài

Lũy kế 9 tháng, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên toàn thành phố đạt 3.638,3 triệu USD, tăng 64,4% so với cùng kỳ, đạt 93,3% kế hoạch năm (kế hoạch 3,9 tỉ USD). Trong đó, vốn đầu tư thực hiện trong các khu công nghiệp, khu kinh tế ước đạt 3.303,6 triệu USD; ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế đạt 334,7 triệu USD.

Kết quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 9 tháng cho thấy, Hải Phòng tiếp tục hấp dẫn nhà đầu tư nhờ môi trường đầu tư thông thoáng, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cùng lợi thế về vị trí, cảng biển, giao thông, khu công nghiệp, khu kinh tế và nguồn nhân lực.

Đây là nền tảng để thành phố tiếp tục thu hút các dự án lớn, công nghệ cao, tạo động lực tăng trưởng và nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư.