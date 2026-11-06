Hơn 3.500 tỷ đồng thu phí 15 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam
Từ tháng 3 - 10/2026, 15 tuyến cao tốc đầu tư công thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã ghi nhận hơn 37,5 triệu lượt xe di chuyển với tổng giá trị thu phí đạt 3.507 tỷ đồng.
Thông tin từ Trung tâm dữ liệu thu phí đường bộ (Cục Đường bộ), các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông được đầu tư bằng vốn ngân sách bắt đầu tổ chức thu phí từ tháng 3/2026.
Đến hết tháng 10/2026, tổng lưu lượng phương tiện trên 15 tuyến cao tốc đầu tư công thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông đạt 37.525.668 lượt xe, giá trị thu phí đạt 3.507 tỷ đồng.
Riêng trong tháng 9/2026, lưu lượng phương tiện đạt 5.858.921 lượt, tương ứng giá trị thu 552,79 tỷ đồng.
Sang tháng 10/2026, các tuyến cao tốc ghi nhận 5.760.042 lượt xe với tổng giá trị thu đạt 548,9 tỷ đồng.
Các tuyến cao tốc thực hiện thu phí gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hon-3500-ty-dong-thu-phi-15-du-an-thanh-phan-cao-toc-bac-nam-post366470.html