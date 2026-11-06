Hơn 3.500 tỷ đồng thu phí 15 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam

Thông tin từ Trung tâm dữ liệu thu phí đường bộ (Cục Đường bộ), các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông được đầu tư bằng vốn ngân sách bắt đầu tổ chức thu phí từ tháng 3/2026.

Trạm thu phí trên cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Đến hết tháng 10/2026, tổng lưu lượng phương tiện trên 15 tuyến cao tốc đầu tư công thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông đạt 37.525.668 lượt xe, giá trị thu phí đạt 3.507 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 9/2026, lưu lượng phương tiện đạt 5.858.921 lượt, tương ứng giá trị thu 552,79 tỷ đồng.

Sang tháng 10/2026, các tuyến cao tốc ghi nhận 5.760.042 lượt xe với tổng giá trị thu đạt 548,9 tỷ đồng.

Các tuyến cao tốc thực hiện thu phí gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.