Hơn 3,5 tỉ đồng hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn

Sản phẩm công nghiệp nông thôn của Quảng Trị được trưng bày, giới thiệu đến người tiêu dùng - Ảnh: H.C

Theo đó, đối với nguồn khuyến công quốc gia, Bộ Công thương đã bổ sung 2,2 tỉ đồng vào kế hoạch kinh phí năm 2026 để thực hiện 4 đề án trên địa bàn tỉnh. Các đề án tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến trong các lĩnh vực cơ khí, dược liệu, chế biến gỗ và đá granite.

Ngay sau khi được giao kinh phí, Trung tâm Khuyến công tỉnh đã ký hợp đồng với các đơn vị thụ hưởng, đồng thời thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tiến độ triển khai, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện.

Đối với nguồn khuyến công địa phương, tỉnh đã hoàn thành thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ đợt 1 cho 8 cơ sở CNNT, với tổng kinh phí hơn 1,3 tỉ đồng. Trung tâm Khuyến công tỉnh đang rà soát nhu cầu, hướng dẫn các doanh nghiệp đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ để triển khai hỗ trợ đợt 2.

Bên cạnh hỗ trợ đầu tư và phát triển sản xuất, công tác phát triển thị trường cho sản phẩm CNNT tiếp tục được chú trọng. Ngành Công thương đã triển khai xây dựng, điều chỉnh nội dung phát triển thị trường sản phẩm CNNT tiêu biểu (RISEP), đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm đặc trưng của Quảng Trị, trao giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026.