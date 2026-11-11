Hơn 3,45 triệu cổ phiếu Xây lắp 1 Petrolimex sẽ được đấu giá từ ngày 7/12

Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (PGCC) đã đăng ký bán toàn bộ hơn 3,45 triệu cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex (UPCoM: PCC), tương ứng 30% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Theo đó, giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua đấu giá công khai qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong khoảng thời gian từ ngày 7/12/2026 đến ngày 4/1/2027. Nếu hoàn tất, PGCC sẽ không còn nắm giữ cổ phần tại PCC.

Giao dịch này liên quan đến các nhân sự chủ chốt đang nắm giữ chức vụ quản lý tại PCC và được PGCC cử làm người đại diện phần vốn góp.

Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu PCC (Ảnh minh họa).

Giao dịch bao gồm ông Vũ Duy Hải - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PCC, hiện nắm giữ 1,91 triệu cổ phiếu, tương đương 16,6% vốn điều lệ. Trong số này, 68.410 cổ phiếu là sở hữu cá nhân, tương ứng 0,6% vốn điều lệ và 1,84 triệu cổ phiếu còn lại là phần sở hữu đại diện cho PGCC, tương ứng 16% vốn điều lệ.

Một nhân sự khác có liên quan là ông Phùng Ngọc Quang - thành viên HĐQT không điều hành tại PCC. Ông Quang đang đại diện phần vốn của PGCC tại doanh nghiệp với 1,61 cổ phiếu, tương đương 14% vốn điều lệ. Ông Quang không sở hữu cổ phiếu PCC dưới tư cách cá nhân.

Ngoài ra, bà Nguyễn Hương Ly - thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm tại PCC, cũng được xác định là người có liên quan đến tổ chức thực hiện giao dịch. Bà Ly hiện là chuyên viên Phòng Tài chính kế toán của PGCC và không nắm giữ cổ phiếu PCC.

Theo giải trình của PGCC, việc chuyển nhượng vốn tại PCC nhằm thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc tổ chức triển khai chuyển nhượng vốn tại từng công ty trong nhóm 9 doanh nghiệp, đồng thời tạo cơ hội cho các nhà đầu tư quan tâm tham gia mua cổ phần.

Trước đó, ngày 2/10/2026, PGCC cũng đã đưa ra thông báo sẽ chào bán 3.450.202 cổ phiếu PCC ra công chúng. Theo thông tin ở thời điểm đó, mức giá khởi điểm được đưa ra là 89.800 đồng/cổ phiếu. Với số lượng 3,45 triệu cổ phiếu, thương vụ có quy mô dự kiến 310 tỷ đồng nếu toàn bộ cổ phần được bán thành công ở giá khởi điểm.

Liên quan đến tình hình của Xây lắp 1 Petrolimex, trước đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh 10 đã thông báo thu giữ tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của doanh nghiệp để xử lý, thu hồi nợ. Tài sản được xác định là công trình Trung tâm Siêu thị Đà Lạt tại số 135-145 đường Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Công trình có diện tích xây dựng gần 1.570 m vuông, tổng diện tích sàn gần 11.407 m vuông, nằm trên khu đất rộng 1.824 m vuông. Khu đất có mục đích sử dụng thương mại, dịch vụ, được Nhà nước cho thuê theo hình thức trả tiền hàng năm, thời hạn sử dụng đến ngày 14/4/2054. Theo thông báo, Agribank dự kiến tiến hành thu giữ tài sản từ 10h ngày 20/10/2026 nhằm xử lý khoản nợ liên quan.

Năm 2026, Xây lắp 1 Petrolimex đặt mục tiêu doanh thu 1.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 80 tỷ đồng. Vào năm 2025, PCC đã ghi nhận doanh thu khoảng 1.190 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 26,48 tỷ đồng, kế hoạch năm 2026 tương ứng mức tăng trưởng doanh thu khoảng 26,1%, trong khi mục tiêu lợi nhuận cao gấp hơn 3 lần.