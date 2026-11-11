Hơn 3.400 xe Hyundai đến tay người dùng Việt trong tháng 10/2026

Trong tháng 10/2026, Hyundai Tucson tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất toàn danh mục sản phẩm Hyundai với doanh số 761 xe. Lũy kế 10 tháng đầu năm, mẫu xe đạt doanh số 7.477 xe, đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh của Hyundai Thành Công tại thị trường Việt Nam.

Đứng tiếp theo là Hyundai Creta với doanh số 783 xe trong tháng 10, nâng tổng doanh số lũy kế từ đầu năm lên 7.632 xe.

Hyundai Tucson là mẫu xe bán chạy nhất toàn danh mục sản phẩm Hyundai.

Đáng chú ý, Hyundai Palisade đạt doanh số 219 xe trong tháng 10. Kết quả này ghi nhận sức hút của mẫu SUV đầu bảng Hyundai, đặc biệt trong giai đoạn Hyundai Thành Công chính thức công bố giá bán và triển khai bàn giao Palisade Hybrid hoàn toàn mới đến khách hàng trên toàn quốc.

Ở các dòng xe du lịch khác, Hyundai Grand i10 đạt doanh số 108 xe, Hyundai Accent đạt 158 xe, Hyundai Santa Fe ghi nhận doanh số 96 xe và Hyundai Stargazer đạt 153 xe.

Song song với mảng xe du lịch, xe thương mại Hyundai đạt doanh số 1.038 xe trong tháng 10/2026.