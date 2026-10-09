Hơn 3.400 lời khen từ hành khách đến với xe buýt Transerco

Những hành động đẹp cùng chuyển biến về kỷ luật vận hành góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt Thủ đô.

Nhân viên xe buýt Transerco hỗ trợ hành khách đi cấp cứu. Ảnh: Transerco.

Đại diện Transerco cho biết, trong số các phản hồi tích cực, có 1.629 thông tin ghi nhận thái độ phục vụ ân cần, chào hỏi thân thiện và những hành động đẹp; 876 trường hợp nhân viên trả lại tài sản hành khách bỏ quên trên xe.

Đáng chú ý, phụ xe tuyến 54 đã cõng hành khách bị ngất vào bệnh viện cấp cứu. Trên tuyến BRT01, nhân viên xe buýt trả lại hành lý có tiền mặt và tài sản trị giá khoảng 200 triệu đồng cho hành khách. Những việc làm thiết thực này góp phần xây dựng hình ảnh người lao động xe buýt thân thiện, tận tâm và trách nhiệm.

Cùng với chất lượng phục vụ, kỷ luật vận hành cũng có chuyển biến tích cực. Dữ liệu giám sát hành trình cho thấy cả 78/78 tuyến buýt đều được cộng điểm thưởng, với tổng cộng 883 điểm, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Có 61 tuyến đạt tỷ lệ điểm từ 100% trở lên, tăng 17 tuyến; 10 tuyến không phát sinh lỗi chấm điểm trong đợt thi đua, tăng 9 tuyến so với năm 2025.

Theo Transerco, kết quả này phản ánh nỗ lực nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông, kỷ luật chạy xe, dừng đỗ và đón trả khách.

Phong trào thi đua cũng gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Quý III-2026, doanh thu các đơn vị kinh doanh ước đạt hơn 410 tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch và tăng 5,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt khoảng 1.190 tỷ đồng, bằng 100,6% kế hoạch, tăng 5,9%.

Những kết quả này tạo thêm động lực để Transerco tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong hoạt động vận tải hành khách công cộng.