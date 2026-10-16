Hơn 3.300 học sinh lớp 12 tham dự Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An

Lễ ra quân tham dự Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 của Trường trung học phổ thông Hà Huy Tập. (Ảnh: Đ.P)

Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 cấp trung học phổ thông gồm các môn: toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, ngoại ngữ. Đối với hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, thí sinh dự thi ở các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý và giáo dục kinh tế và pháp luật.

Thí sinh được phân thành các bảng thi theo quy định. Bảng A gồm các trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, trừ những trường thuộc bảng B. Bảng B gồm một số trường trung học phổ thông miền núi, vùng khó khăn và các trường trung học phổ thông ngoài công lập. Riêng hệ giáo dục thường xuyên có bảng thi độc lập.

Trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng gặp mặt đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. (Ảnh: Đ.P)

Theo số liệu đăng ký, năm nay, toàn tỉnh có 3.380 lượt thí sinh đăng ký dự thi. Theo kế hoạch, kỳ thi sẽ bắt đầu vào chiều 16/10 và kết thúc vào ngày 17/10.

Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa là nhằm động viên, khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi; góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục; đồng thời, phát hiện người học có năng khiếu về môn học để tạo nguồn bồi dưỡng, thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho quê hương, đất nước.

Đội tuyển của Trường trung học phổ thông Kỳ Sơn tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 năm học 2026-2027. (Ảnh: Đ.P)

Năm học 2026-2027 là năm học thứ 2, kỳ thi chọn học sinh giỏi của tỉnh Nghệ An được thực hiện sau khi chuyển sang chính quyền địa phương 2 cấp. Số lượng học sinh được đăng ký dự thi được xác định theo quy mô của từng trường. Riêng Trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu được đăng ký toàn bộ học sinh của lớp chuyên đối với môn chuyên tương ứng.