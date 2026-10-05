Hơn 3.3 tỷ đồng trên máy ATM được người đàn ông nhặt được và giao nộp, Cảnh sát công bố lý do bỏ quên

Theo cảnh sát Lewisville, ngày 3/8, một người đàn ông 37 tuổi phát hiện một chiếc túi chứa 128.514 USD (tương đương khoảng 3,34 tỷ đồng) tiền mặt đặt trên nóc máy ATM của Bank of America trên đường West Main Street. Ngoài ra còn có một chiếc túi nhỏ hơn đựng 19 tấm séc.

Khi cảnh sát tiếp nhận số tiền, không thiếu một USD nào.

“Tôi chưa từng gặp vụ việc nào như thế này, chưa bao giờ”, thám tử Gina Miller thuộc Sở Cảnh sát Lewisville nói.

Theo báo cáo của cảnh sát, người đàn ông cùng một phụ nữ 42 tuổi đến máy ATM để rút tiền thì nhìn thấy những chiếc túi. Thông tin trên một trong các túi cho thấy chúng có liên quan đến Chick-fil-A.

Người đàn ông, làm nghề thợ cắt tóc tại Lewisville và không muốn công khai danh tính, cho biết với CBS News Texas rằng anh không thể trả lời về vụ việc. Cảnh sát xác nhận chính anh là người gọi 911.

Ảnh minh họa

Theo cảnh sát, người đàn ông đã lái xe đến một nhà hàng Chick-fil-A gần đó vì nghĩ rằng số tiền có thể thuộc về nhà hàng. Tuy nhiên, quản lý nhà hàng cho biết số tiền không phải của họ.

Bên trong túi đựng tiền có một biên lai ngân hàng ghi chính xác số tiền lẽ ra phải có là 128.514 USD. Và đó cũng chính xác là số tiền cảnh sát đếm được.

Một sĩ quan đã đếm số tiền hai lần, sau đó dùng máy đếm tiền kỹ thuật số để xác nhận tổng số trước khi niêm phong và cất giữ tại phòng quản lý tang vật của Sở Cảnh sát Lewisville.

“Tôi nghĩ việc tìm thấy số tiền lớn như vậy chắc chắn là rất hiếm. Điều đó thực sự bất thường. Và việc không phát hiện số tiền này liên quan đến bất kỳ hoạt động phạm pháp nào lại càng bất thường”, Cảnh sát trưởng Lewisville Brook Rollins nói.

Vì sao 128.514 USD lại bị bỏ quên trên máy ATM?

Theo hồ sơ cảnh sát, số tiền thuộc về Bank of America và được đơn vị cung cấp dịch vụ tiền mặt Brinks quản lý.

Các điều tra viên cho biết một kỹ thuật viên của Brinks đã bảo trì máy ATM và đáng lẽ phải mang số tiền đi, nhưng người này đã vô tình để lại số tiền trên nóc máy.

Cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu cho thấy số tiền có liên quan đến một vụ án.

“Chiếc túi chỉ đơn giản là nằm ở đó. Không có dấu hiệu nào cho thấy một vụ phạm tội đã xảy ra. Có vẻ như nó chỉ bị bỏ quên do sơ suất”, thám tử Miller nói.

Sau đó, Bank of America đã nhận lại số tiền.

Brinks từ chối bình luận cụ thể về vụ việc. Công ty cho biết theo thông lệ, họ không bình luận về những vấn đề liên quan đến cơ quan thực thi pháp luật và sự an toàn của nhân viên hoặc những người khác.

Cảnh sát muốn vinh danh người trả lại số tiền

Cảnh sát cho biết họ muốn ghi nhận hành động của người đàn ông, bởi quyết định của anh khiến một vụ việc vốn đã bất thường càng trở nên đáng chú ý.

Thám tử Miller từng xử lý nhiều trường hợp người dân trả lại ví, giấy tờ tùy thân và những tài sản bị thất lạc. Nhưng với một khoản tiền lên tới 6 con số thì lại là chuyện khác.

“Tôi từng gặp những trường hợp những người tốt bụng giao nộp tài sản họ nhặt được, như ví, giấy tờ tùy thân và những thứ tương tự. Nhưng trong trường hợp 128.000 USD, tôi chưa bao giờ gặp ai trả lại một khoản tiền lớn như vậy”, Miller nói.

Cảnh sát trưởng Rollins cho rằng sự việc cũng cho thấy các sở cảnh sát phụ thuộc vào cộng đồng mà họ phục vụ như thế nào.

Về lý do người đàn ông giao lại chiếc túi chứa số tiền đủ khiến gần như bất kỳ ai cũng phải dừng lại và suy nghĩ, Rollins đưa ra một lời giải thích đơn giản.

“Tôi nghĩ anh ấy chỉ nghĩ đó là điều đúng đắn cần làm và không nghĩ nó có gì hơn thế”, ông nói.

Đối với cảnh sát Lewisville, vụ việc không có cướp, không có trộm cắp và cũng không có khoản tiền nào bị thất lạc. Chỉ có 128.514 USD và một người đàn ông quyết định rằng từng đồng trong số đó đều thuộc về người khác.

Thám tử Miller cho biết không có chuyện “nhặt được thì là của mình”. Theo bà, mọi người phải có trách nhiệm tìm cách trả lại những thứ mình phát hiện được, nếu không có thể gặp rắc rối với pháp luật.

Người đàn ông nói với CBS News Texas rằng nếu được Sở Cảnh sát Lewisville vinh danh, anh sẽ vui vẻ tham dự một buổi lễ riêng.

(Nguồn: CBS News Texas, đăng ngày 29/9/2026)