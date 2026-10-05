Hơn 3,26 triệu người bị ảnh hưởng do lũ lụt tại Thái Lan

Thái Lan đang phải đối mặt với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng.

Theo Tổng Giám đốc DDPM Nirat Pongsitthithaworn, số liệu cập nhật lúc 6 giờ ngày 4/10 cho thấy, lũ lụt đã ảnh hưởng đến 1.171.165 hộ gia đình với 3.262.676 người tại 154 huyện, 1.209 xã và 8.790 làng thuộc 27 tỉnh, cùng Thủ đô Bangkok.

DDPM cho biết, tình trạng ngập lụt xảy ra sau những đợt mưa lớn và rất lớn kéo dài, trong khi lượng nước lớn từ miền Bắc đổ về làm gia tăng lượng nước tích tụ tại khu vực miền Trung Thái Lan.

Các cơ quan chức năng đã huy động nhân lực, trang thiết bị và phương tiện ứng phó thiên tai nhằm hỗ trợ người dân, đồng thời đẩy nhanh việc tiêu thoát nước tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Riêng tại Bangkok, 329.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng và 4 người thiệt mạng. Mực nước tại thủ đô bắt đầu giảm, song các khu vực còn ngập và mực nước sông Chao Phraya vẫn được theo dõi chặt chẽ trong bối cảnh cơ quan chức năng giám sát lượng nước xả từ các đập ở thượng nguồn.

Khu vực miền Trung tiếp tục là nơi tiếp nhận lượng nước lớn từ thượng nguồn. Đặc điểm địa hình dạng lòng chảo cũng khiến tình trạng ngập lụt tại khu vực này thêm phức tạp. Theo DDPM, mực nước tại một số tỉnh vẫn tiếp tục dâng, dù tình hình tại một số địa phương khác đã được cải thiện.

Cơ quan Khí tượng Thái Lan dự báo từ ngày 5 - 7/10, khu vực thượng Thái Lan có mưa dông, gió giật mạnh, một số nơi có mưa lớn đến rất lớn, có thể gây thêm khó khăn cho công tác khắc phục hậu quả và ứng phó với lũ lụt.

Theo The Nation