Hơn 3.200 mẫu ADN mở thêm hy vọng tìm tên liệt sĩ

Ở tuổi 93, ông Đoàn Hữu Lập, ở phường Hà Lầm (Quảng Ninh), vẫn nhớ rõ người em trai Đoàn Hữu Ba, hy sinh năm 1968 tại chiến trường miền Nam. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, người anh tóc bạc vẫn đau đáu mong tìm được thông tin về em mình.

Ngày lấy mẫu ADN, ông Lập thức dậy từ sớm, được con cháu dìu đến điểm thu nhận. Gia đình đã nhiều lần dò hỏi, tìm kiếm nhưng chưa có tin tức. Vì thế, việc được lấy mẫu ADN để phục vụ đối sánh mang đến hy vọng mới cho gia đình sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Ông Đoàn Hữu Lập và gia đình chia sẻ những ký ức về liệt sĩ Đoàn Hữu Ba.

Đẩy nhanh thu nhận mẫu, không bỏ sót thân nhân

Câu chuyện của ông Lập cũng là nỗi niềm chung của nhiều gia đình có thân nhân hy sinh nhưng chưa xác định được danh tính hài cốt liệt sĩ. Với họ, thêm một dữ liệu được thu nhận chính xác đồng nghĩa với việc có thêm cơ sở khoa học để tiếp tục hành trình tìm kiếm người thân.

Nỗi mong mỏi ấy cũng là lý do việc thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ được đẩy mạnh trong thời gian qua. Theo Công an thành phố Quảng Ninh, đến ngày 26/8/2026, sau 4 đợt triển khai, lực lượng chức năng đã thu nhận 3.233 mẫu ADN. Kết quả này bổ sung nguồn dữ liệu phục vụ quá trình đối sánh, trong khi việc rà soát thân nhân và chuẩn hóa thông tin vẫn tiếp tục được thực hiện.

Trong đợt cao điểm từ ngày 10 đến 14/7/2026, Công an thành phố Quảng Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an và các đơn vị liên quan thu nhận 3.173 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Để bảo đảm tiến độ, lực lượng Công an thành phố bố trí 3 tổ công tác, phối hợp với chính quyền cấp xã và các đơn vị chuyên môn triển khai thu mẫu tại 12 địa điểm cố định. Các tổ công tác lưu động cũng được tổ chức để hỗ trợ những trường hợp không thể đi lại, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ đẻ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trên 80 tuổi.

Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Quảng Ninh hỗ trợ thân nhân liệt sĩ trong quá trình thu nhận mẫu ADN.

Kết quả này nằm trong quá trình thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Hoạt động thu nhận ADN gắn với việc xây dựng, chuẩn hóa dữ liệu phục vụ đối sánh, giám định và xác định danh tính liệt sĩ.

Bên cạnh lấy mẫu, lực lượng Công an thành phố trực tiếp rà soát, xác minh thông tin, hướng dẫn thân nhân hoàn thiện thủ tục và kiểm tra, đối chiếu dữ liệu. Đây là những khâu quan trọng nhằm hạn chế sai sót, bảo đảm mẫu sinh phẩm gắn với thông tin nhân thân chính xác.

Từ dữ liệu khoa học đến hy vọng đoàn tụ

Câu chuyện của bà Lê Thị Mát, 63 tuổi, con gái liệt sĩ Lê Văn Tê, cho thấy hành trình tìm kiếm có thể kéo dài qua nhiều thế hệ. Bà Mát cùng người thân đã nhiều lần đến các nghĩa trang ở Quảng Bình, Quảng Trị để tìm cha nhưng chưa có manh mối. Sau hơn 50 năm, bà vẫn mong có ngày biết nơi cha yên nghỉ và đưa ông trở về quê hương.

Những trường hợp như vậy cho thấy ý nghĩa của việc mở rộng dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ. Tuy nhiên, thu nhận mẫu chưa đồng nghĩa với việc đã xác định được danh tính. Kết quả còn phụ thuộc vào quá trình đối sánh và giám định theo quy định.

Thời gian tới, Công an thành phố Quảng Ninh tiếp tục phối hợp rà soát những trường hợp còn thiếu thông tin, vận động thân nhân tham gia lấy mẫu, đồng thời cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu.

Mỗi mẫu ADN là một bước bổ sung cơ sở khoa học cho hành trình tìm kiếm. Đằng sau nhiệm vụ chuyên môn ấy là trách nhiệm tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc, cùng mong mỏi chính đáng của các gia đình được biết nơi người thân yên nghỉ sau nhiều năm chờ đợi.