Hơn 3.000 vận động viên tham gia giải Marathon Lai Châu 2026

Hơn 3 nghìn vận động viên tham gia giải Marathon tỉnh Lai Châu lần thứ III.

Đây là hoạt động thể thao nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Các vận động viên tranh tài ở các cự ly với nhiều nhóm tuổi, giới tính và hình thức thi đấu cá nhân, đồng đội. Trong đó, hai cự ly dài 21km và 42km đòi hỏi sức bền, khả năng phân phối thể lực và ý chí quyết tâm cao; các cự ly 3km, 5km và 10km tạo điều kiện để đông đảo người dân, vận động viên phong trào tham gia trải nghiệm.

Các vận động viên xuất phát.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao các giải cá nhân, đồng đội cho các vận động viên và đội đạt thứ hạng cao ở từng nội dung, lứa tuổi; giải toàn đoàn cho các các đơn vị có thành tích tổng hợp xuất sắc nhất.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đoạt giải ở cự ly 42km.

Giải Marathon tỉnh Lai Châu lần thứ III năm 2026 không chỉ là sân chơi để các vận động viên thử thách bản thân, chinh phục giới hạn mà còn là dịp trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa và con người vùng đất Lai Châu. Thông qua sự kiện, mỗi vận động viên trở thành một đại sứ quảng bá cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn hóa các dân tộc và hình ảnh Lai Châu thân thiện, mến khách đến với bạn bè trong nước và quốc tế.