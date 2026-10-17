Hơn 3.000 thanh niên đồng ca xác lập Kỷ lục Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026), sáng 17/10, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên TP Hồ Chí Minh cùng hòa giọng trong ca khúc “Lên đàng” của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, lời ca Huỳnh Văn Tiểng

Ra đời hơn 80 năm trước, ca khúc vẫn vẹn nguyên sức sống, khơi dậy tinh thần tiến bước, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Đoàn viên, hội viên, thanh niên thể hiện khí thế của tuổi trẻ trong ca khúc "Lên Đàng" tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh.

Đoàn viên, hội viên, thanh niên thể hiện khí thế của tuổi trẻ trong ca khúc "Lên Đàng" tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh.

Hàng nghìn người trẻ cùng cất cao tiếng hát không chỉ tạo nên một khoảnh khắc cộng đồng đầy cảm xúc mà còn thể hiện sức mạnh đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và tinh thần sẵn sàng dấn thân của tuổi trẻ hôm nay. Đó là sự tiếp nối những giá trị truyền thống tốt đẹp, là lời khẳng định về trách nhiệm và khát vọng đóng góp của thanh niên trong hành trình xây dựng TP Hồ Chí Minh và đất nước ngày càng phát triển.

Hàng nghìn thanh niên tình nguyện đồng ca ca khúc "Lên Đàng" xác lập kỷ lục Việt Nam.

Tổ chức kỷ lục trao bằng chứng nhận cho Hội LHTN Việt Nam TP Hồ Chí Minh

Sau quá trình xem xét, thẩm định theo các tiêu chí xác lập Kỷ lục và trực tiếp ghi nhận số liệu, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings đã ghi nhận đồng ca ca khúc “Lên đàng” có số lượng đoàn viên, hội viên tham gia đông nhất Việt Nam, với 3070 người tham gia.