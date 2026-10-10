Hơn 3.000 người tại An Giang hưởng ứng phong trào tập luyện thể thao
Sáng 10/10, hơn 3.000 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và người dân An Giang tham gia lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.
Lễ phát động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe và điều kiện cá nhân để tập luyện thường xuyên, từng bước hình thành thói quen vận động.
Phó Thủ tướng đồng thời đề nghị các cấp, ngành, địa phương phát triển không gian và thiết chế thể thao cộng đồng thuận tiện, an toàn, dễ tiếp cận, tạo điều kiện để người dân duy trì tập luyện, đưa phong trào phát triển thường xuyên và bền vững.
Sau lễ phát động, đại biểu, lực lượng, vận động viên và người dân tại An Giang tham gia đi bộ, chạy bộ đồng hành trên đường Tôn Đức Thắng, hướng về Rạch Giá, với quãng đường khoảng 1km cả đi và về.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/hon-3-000-nguoi-tai-an-giang-huong-ung-phong-trao-tap-luyen-the-thao-a499282.html