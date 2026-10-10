Hơn 3.000 người tại An Giang hưởng ứng phong trào tập luyện thể thao

Đại biểu tham dự lễ phát động tại điểm cầu tỉnh An Giang.

Lễ phát động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe và điều kiện cá nhân để tập luyện thường xuyên, từng bước hình thành thói quen vận động.

Phó Thủ tướng đồng thời đề nghị các cấp, ngành, địa phương phát triển không gian và thiết chế thể thao cộng đồng thuận tiện, an toàn, dễ tiếp cận, tạo điều kiện để người dân duy trì tập luyện, đưa phong trào phát triển thường xuyên và bền vững.

Sau lễ phát động, đại biểu, lực lượng, vận động viên và người dân tại An Giang tham gia đi bộ, chạy bộ đồng hành trên đường Tôn Đức Thắng, hướng về Rạch Giá, với quãng đường khoảng 1km cả đi và về.

Các lực lượng, vận động viên tham dự lễ phát động.

Các lực lượng, vận động viên, người dân tham gia đi bộ, chạy bộ đồng hành.

Học sinh tham gia đi bộ trên đường Tôn Đức Thắng, phường Rạch Giá.