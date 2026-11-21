Chương trình đưa người xem đi qua nhiều lát cắt văn hóa, từ những câu chuyện về nguồn cội dân tộc, lịch sử Thăng Long – Hà Nội đến tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian, phố nghề và làng nghề truyền thống.

Mỗi câu chuyện được kể bằng hình thức khác nhau, khi hào hùng, sâu lắng, lúc lại rộn ràng, tươi mới, tạo nên một hành trình giàu cảm xúc, đưa công chúng đến gần hơn với những giá trị văn hóa đã được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Đằng sau cấu trúc nghệ thuật đồ sộ và ấn tượng của chương trình là Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường.

Sân khấu mở giữa không gian di sản

Một điểm đáng chú ý của chương trình là không gian biểu diễn được mở rộng ra ngoài sân khấu, theo chân các đoàn diễu hành, rước hội và những hoạt động giới thiệu di sản, làng nghề trên các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm.

Những câu chuyện về Thăng Long – Hà Nội vì thế được tái hiện giữa lòng đô thị, gần gũi với đời sống thường ngày hơn. Người dân và du khách có thể vừa thưởng thức các tiết mục nghệ thuật, vừa tình cờ bắt gặp sắc màu văn hóa truyền thống trên những con phố vốn đã thân thuộc.

Chương trình mở đầu bằng lời chúc văn của NSND Quốc Chiêm, với những trích đoạn từ “Chiếu dời đô” được vua Lý Công Uẩn viết năm 1010.

Đặc biệt, trường đoạn tái hiện vua Lý Công Uẩn dời Hoa Lư, theo thuyền rồng về Thăng Long và ban “Chiếu dời đô” là một trong những điểm nhấn của chương trình.

Trong không gian của chương trình, tiếng phách Ca trù, làn điệu Xẩm, Chèo Tàu, điệu múa Bồng hay tiếng cồng chiêng Mường đã góp phần mang đến những sắc thái riêng của từng vùng đất, từng cộng đồng.

Hàng nghìn nghệ nhân đổ về hồ Gươm, tạo nên đại tiệc văn hóa giữa lòng Hà Nội.

Đáng chú ý, một trong những nét riêng của chương trình đó là không chỉ đưa di sản lên sân khấu mà còn mở rộng không gian để công chúng có dịp gặp gỡ những người đang gìn giữ di sản ngoài đời thực và cảm nhận văn hóa truyền thống trong không gian đời sống.

Các đoàn rước, đoàn nghệ nhân cùng hoạt động giới thiệu làng nghề lan tỏa trên những tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm, mang theo sắc màu của những vùng nghề đã làm nên diện mạo văn hóa xứ kinh kỳ, một bức tranh Hà Nội vừa thân thuộc với những dấu ấn xưa, vừa tươi mới trong nhịp sống hôm nay.

Hơn 3.000 người cùng kể chuyện văn hóa Thăng Long

Một trong những điểm dễ nhận thấy ở chương trình là quy mô sân khấu và không gian trình diễn được mở rộng quanh hồ Hoàn Kiếm. Trong đó, sân khấu chính dài khoảng 200m, nổi bật với hình tượng đôi rồng lấy cảm hứng từ mỹ thuật thời Lý có tổng chiều dài khoảng 70m, mỗi con dài hơn 30m, cao khoảng 10m, gợi nhắc tên gọi Thăng Long và dấu mốc vua Lý Công Uẩn dời đô về mảnh đất này năm 1010.

Bên cạnh đó, các màn trình diễn không bó hẹp trong khu vực sân khấu mà nối dài ra những tuyến phố quanh hồ, với tuyến diễu hành dài khoảng 1,7km, đưa không khí lễ hội đến gần hơn với người dân và du khách.

Sự kiện quy tụ rất đông người trình diễn quanh hồ Hoàn Kiếm.

Xuyên suốt chương trình, hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên và người dân từ nhiều địa phương cùng tham gia, trong đó riêng các khối diễu hành di sản có khoảng 2.300 người đến từ 48 xã, phường.

Bên cạnh đó, sức hút của chương trình còn thể hiện ở sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Theo kế hoạch, riêng các hoạt động tại khu vực hồ Hoàn Kiếm từ 21-22/11/2026 dự kiến đón hơn 30.000 lượt người.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, một trong những nghệ sĩ tham gia chương trình cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, những người làm nghệ thuật có trách nhiệm tôn vinh và lan tỏa các giá trị văn hóa. Theo nữ ca sĩ, văn hóa không đơn thuần là lĩnh vực giải trí mà còn gắn với sự phát triển của đất nước.

Vì vậy, việc “Ngày Văn hóa Việt Nam” được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước mang ý nghĩa quan trọng, và được góp mặt trong một chương trình kỷ niệm quy mô lớn tại Hà Nội là niềm tự hào đối với cô.