Theo báo cáo tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ rà soát ranh giới, cắm mốc đất rừng và bàn giao đất nông, lâm trường ngày 11/11, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương cho biết Sở đã thành lập Tổ Công tác liên ngành nhằm hướng dẫn các địa phương thực hiện.

Hơn 3.000 mốc đất rừng tại Hà Nội chưa thể cắm do vướng mắc, chồng lấn. Ảnh: Hữu Thắng

Từ ngày 25/9 đến 7/10/2026, tổ công tác đã làm việc trực tiếp tại 25 xã, phường để chuẩn hóa bản đồ qua các thời kỳ, phục vụ quản lý trên tổng diện tích 29.108,62 ha đất rừng và đất lâm nghiệp. Đến nay, 21/25 địa phương đã gửi bản đồ về kiểm tra; 4 xã chưa hoàn thành biên tập theo địa giới hành chính mới gồm Kim Anh, Trung Giã, Nội Bài và Ba Vì.

Về kết quả cắm mốc ranh giới, trong tổng số 6.150 mốc giới được phê duyệt thiết kế, toàn thành phố mới cắm được 2.385 mốc (đạt khoảng 39%). Dự kiến thời gian tới có thể cắm thêm 722 mốc, trong khi còn tới 3.043 mốc chưa thể triển khai do tình trạng vướng mắc, chồng lấn ranh giới.

Đối với việc bàn giao đất nông, lâm trường, tổng diện tích rà soát là 10.973,63 ha; trong đó 8.563,41 ha có nguồn gốc từ nông, lâm trường và 2.410,22 ha là đất rừng, trạm trại, cơ sở nghiên cứu khoa học. Dù đã có đề xuất bàn giao 7.367,51 ha về cho các xã, phường quản lý nhưng tiến độ hiện vẫn chậm. Đại diện các địa phương phản ánh nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc trong khâu phối hợp giữa các sở ngành, cơ sở và doanh nghiệp nông, lâm nghiệp.

Đánh giá tiến độ hiện tại là rất chậm so với chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy và UBND Thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Lãnh đạo thành phố giao Tổ Công tác liên ngành khẩn trương rà soát các phương án do địa phương đề xuất; khu vực nào chưa bảo đảm thì lập biên bản rà soát lại, còn diện tích đã thống nhất thì điều chỉnh để cắm mốc ngay. Với đất nông, lâm trường, các đơn vị phải khẩn trương kiểm kê, chốt hiện trạng để bàn giao nguyên trạng về địa phương lập phương án sử dụng đất phù hợp quy hoạch.

Hai nhóm nhiệm vụ này được yêu cầu hoàn thành dứt điểm ngay trong tháng 11/2026; các nội dung vượt thẩm quyền phải nhanh chóng tổng hợp báo cáo UBND Thành phố xem xét, tháo gỡ.