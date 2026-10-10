Hơn 3.000 khán giả đổ về Đồi Rồng xem 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam trình diễn
Từ 18h tối 10/10, thảm đỏ đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 náo nhiệt với sự xuất hiện của khách mời, đại biểu, dàn hoa, á hậu, các nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại đêm chung khảo.
10/10/2026 18:33
report Sẵn sàng cho đêm chung khảo bùng nổ, nhiều dấu ấn của Hoa hậu Việt Nam 2026
Đạo diễn Lê Thiện Viễn ấn tượng đặc biệt khi xem thí sinh tập đồng diễn. Những cô gái có vẻ hiền, ít nói trong giao tiếp lại thể hiện nguồn năng lượng mạnh mẽ khi biểu diễn cùng nhau. Ông kỳ vọng sự chuyển biến ấy sẽ mang đến một đêm chung khảo sôi động, nơi thí sinh có thêm cơ hội bộc lộ thế mạnh của mình.
Sau thời gian trước chung khảo tiếp xúc với gần hết các cô gái, ông đánh giá nhiều người có làn da đẹp, tạo ấn tượng tích cực khi để mặt mộc.
Cuộc trò chuyện cũng cho thấy sự khác nhau trong cách mỗi thí sinh bộc lộ mục tiêu. Có người thể hiện quyết tâm vào nhóm dẫn đầu, thậm chí hướng tới danh hiệu hoa hậu. Có thí sinh còn rụt rè, cần thêm sự khích lệ để tự tin trình bày suy nghĩ.
"Nhiệm vụ của tôi là tiếp cho các bạn thêm năng lượng, thêm lửa", đạo diễn Lê Thiện Viễn chia sẻ.
10/10/2026 18:14
report Hoa khôi Ngoại thương, Hoa khôi Học viện Báo chí sẵn sàng bùng nổ ở Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026
10/10/2026 17:50
report Đỗ Mỹ Linh choáng ngợp với chất lượng thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026
Đêm thi ngày 10/10 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng là cột mốc quan trọng để các cô gái cạnh tranh cơ hội vào vòng chung kết.
Với Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, phỏng vấn kín là một trong những phần thi giúp giám khảo tiếp cận thí sinh gần nhất. Khi các cô gái để mặt mộc và trao đổi trực tiếp, giám khảo có điều kiện quan sát diện mạo, đồng thời hiểu rõ hơn về con người phía sau phần trình diễn.
“Mặt bằng thí sinh Hoa hậu Việt Nam năm nay rất đồng đều, phải nói là đồng đều nhất trong tất cả năm mà tôi từng chấm”, giám khảo Đỗ Mỹ Linh nhận xét.
Đỗ Mỹ Linh cho biết nhiều thí sinh trả lời trôi chảy, mang đến những thông tin khiến cô bất ngờ. Cuộc trò chuyện giúp giám khảo có thêm căn cứ nhìn nhận khả năng diễn đạt, cách suy nghĩ và trải nghiệm riêng của từng cô gái, bên cạnh ấn tượng ban đầu về nhan sắc.
Nhà báo Lê Xuân Sơn - Trưởng Ban cố vấn Hoa hậu Việt Nam 2026 - nhìn nhận sức ép ở quyết định lựa chọn những người đi tiếp.
“Tôi thấy năm nay chấm thi không dễ dàng bởi mặt bằng chung của thí sinh tương đối đồng đều”, ông nói.
Qua tiếp xúc gần, nhà báo Lê Xuân Sơn nhận thấy các cô gái có tư duy linh hoạt, tự tin và biết thể hiện quan điểm. Dù vẫn có thí sinh nổi bật hơn và một số người còn khoảng cách so với các bạn, chất lượng chung khiến việc cân nhắc từng trường hợp trở nên khó khăn.
Ở góc độ quan sát trực diện, đạo diễn Lê Thiện Viễn dành sự chú ý cho vẻ đẹp tự nhiên của thí sinh. Sau thời gian trước chung khảo tiếp xúc với gần hết các cô gái, ông đánh giá nhiều người có làn da đẹp, tạo ấn tượng tích cực khi để mặt mộc.
10/10/2026 17:43
report Cô gái đang được bình chọn nhiều nhất chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026
10/10/2026 17:17
report Bí thư Thành ủy Hải Phòng cùng đoàn công tác tới thăm, khảo sát sân khấu
Khoảng 16h45 ngày 10/10, ông Lê Ngọc Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng - cùng đoàn công tác tới thăm, khảo sát sân khấu trước đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam tại quảng trường Dragon Beach, thuộc Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, Hải Phòng.
Đi cùng đoàn có ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Đồ Sơn.
Đại diện Báo Tiền Phong gồm nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong và đại diện Hoàng Thành Media tiếp đón lãnh đạo TP Hải Phòng.
10/10/2026 16:37
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report Tất cả vì mục tiêu đẹp nhất, lộng lẫy nhất cho Hoa hậu Việt Nam 2026
10/10/2026 16:19
report Sân khấu giữa Đồi Rồng sẵn sàng đón hơn 3.000 khán giả
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hon-3000-khan-gia-do-ve-doi-rong-xem-53-co-gai-hoa-hau-viet-nam-trinh-dien-post1884014.tpo