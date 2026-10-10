Hơn 3.000 khán giả đổ về Đồi Rồng xem 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam trình diễn

10/10/2026 18:33

report Sẵn sàng cho đêm chung khảo bùng nổ, nhiều dấu ấn của Hoa hậu Việt Nam 2026

Đạo diễn Lê Thiện Viễn ấn tượng đặc biệt khi xem thí sinh tập đồng diễn. Những cô gái có vẻ hiền, ít nói trong giao tiếp lại thể hiện nguồn năng lượng mạnh mẽ khi biểu diễn cùng nhau. Ông kỳ vọng sự chuyển biến ấy sẽ mang đến một đêm chung khảo sôi động, nơi thí sinh có thêm cơ hội bộc lộ thế mạnh của mình.

Sau thời gian trước chung khảo tiếp xúc với gần hết các cô gái, ông đánh giá nhiều người có làn da đẹp, tạo ấn tượng tích cực khi để mặt mộc.

Cuộc trò chuyện cũng cho thấy sự khác nhau trong cách mỗi thí sinh bộc lộ mục tiêu. Có người thể hiện quyết tâm vào nhóm dẫn đầu, thậm chí hướng tới danh hiệu hoa hậu. Có thí sinh còn rụt rè, cần thêm sự khích lệ để tự tin trình bày suy nghĩ.

"Nhiệm vụ của tôi là tiếp cho các bạn thêm năng lượng, thêm lửa", đạo diễn Lê Thiện Viễn chia sẻ.

10/10/2026 18:14

report Hoa khôi Ngoại thương, Hoa khôi Học viện Báo chí sẵn sàng bùng nổ ở Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

10/10/2026 17:50

report Đỗ Mỹ Linh choáng ngợp với chất lượng thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Đêm thi ngày 10/10 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng là cột mốc quan trọng để các cô gái cạnh tranh cơ hội vào vòng chung kết.

Với Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, phỏng vấn kín là một trong những phần thi giúp giám khảo tiếp cận thí sinh gần nhất. Khi các cô gái để mặt mộc và trao đổi trực tiếp, giám khảo có điều kiện quan sát diện mạo, đồng thời hiểu rõ hơn về con người phía sau phần trình diễn.

“Mặt bằng thí sinh Hoa hậu Việt Nam năm nay rất đồng đều, phải nói là đồng đều nhất trong tất cả năm mà tôi từng chấm”, giám khảo Đỗ Mỹ Linh nhận xét.

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh đảm nhận vai trò giám khảo.

Đỗ Mỹ Linh cho biết nhiều thí sinh trả lời trôi chảy, mang đến những thông tin khiến cô bất ngờ. Cuộc trò chuyện giúp giám khảo có thêm căn cứ nhìn nhận khả năng diễn đạt, cách suy nghĩ và trải nghiệm riêng của từng cô gái, bên cạnh ấn tượng ban đầu về nhan sắc.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Trưởng Ban cố vấn Hoa hậu Việt Nam 2026 - nhìn nhận sức ép ở quyết định lựa chọn những người đi tiếp.

“Tôi thấy năm nay chấm thi không dễ dàng bởi mặt bằng chung của thí sinh tương đối đồng đều”, ông nói.

Qua tiếp xúc gần, nhà báo Lê Xuân Sơn nhận thấy các cô gái có tư duy linh hoạt, tự tin và biết thể hiện quan điểm. Dù vẫn có thí sinh nổi bật hơn và một số người còn khoảng cách so với các bạn, chất lượng chung khiến việc cân nhắc từng trường hợp trở nên khó khăn.

Đạo diễn Lê Thiện Viễn đặt câu hỏi cho thí sinh.

Ở góc độ quan sát trực diện, đạo diễn Lê Thiện Viễn dành sự chú ý cho vẻ đẹp tự nhiên của thí sinh. Sau thời gian trước chung khảo tiếp xúc với gần hết các cô gái, ông đánh giá nhiều người có làn da đẹp, tạo ấn tượng tích cực khi để mặt mộc.

10/10/2026 17:43

report Cô gái đang được bình chọn nhiều nhất chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

10/10/2026 17:17

report Bí thư Thành ủy Hải Phòng cùng đoàn công tác tới thăm, khảo sát sân khấu

Khoảng 16h45 ngày 10/10, ông Lê Ngọc Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng - cùng đoàn công tác tới thăm, khảo sát sân khấu trước đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam tại quảng trường Dragon Beach, thuộc Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, Hải Phòng.

Đi cùng đoàn có ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Đồ Sơn.

Đại diện Báo Tiền Phong gồm nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong và đại diện Hoàng Thành Media tiếp đón lãnh đạo TP Hải Phòng.

10/10/2026 16:37

report Đếm ngược từng phút để bước ra sân khấu hoành tráng của chung khảo HHVN 2026

Thí sinh Trần Xuân Khánh Linh đã hoàn thiện khâu làm tóc.

Nét rạng rỡ của thí sinh Thúy Linh.

Lê Phương Nghi thuộc nhóm thí sinh có mái tóc dài nhất cuộc thi.

Thí sinh Gouband Lisa - 19 tuổi, mang dòng máu Việt - Pháp luôn nổi bật từ đầu hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026.

Thí sinh Văn Hà Phương Nhi sinh năm 2000, là du học sinh trở về Việt Nam sau 5 năm học tập và làm việc tại Australia. Sau một hành trình dài, Phương Nhi hoàn thiện về nhan sắc, kỹ năng, sẵn sàng bước vào đêm thi quan trọng.

10/10/2026 16:27

report Tất cả vì mục tiêu đẹp nhất, lộng lẫy nhất cho Hoa hậu Việt Nam 2026

Khoảng 15h, các chuyên viên trang điểm, làm tóc bắt đầu làm việc, giúp thí sinh có tạo hình lộng lẫy nhất trên sân khấu.

Trước đó, các cô gái đã được tổng duyệt, chọn lay-out phù hợp nhất để tỏa sáng trong đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Không khí khẩn trương từ đội ngũ make-up cho đến thí sinh.

Thí sinh Nguyễn Yến Trang hài lòng với khâu make-up và sẵn sàng bước lên sân khấu trình diễn.

Cận khuôn mặt 2 thí sinh Khánh Ly, Hải Lan trước giờ G.

Bùi Thị Thái Thanh đếm ngược từng phút giây để được bước lên sân khấu và tỏa sáng.

10/10/2026 16:19

report Sân khấu giữa Đồi Rồng sẵn sàng đón hơn 3.000 khán giả

Từ những khối kết cấu góc cạnh, sân khấu chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 được tạo dáng bằng các đường cong uyển chuyển, mang đến tổng thể mềm mại, thanh thoát. Công tác thi công, hoàn thiện sân khấu đã hoàn tất, sẵn sàng cho đêm chung khảo 10/10.

Sân khấu quy mô lớn với sức chứa lên đến 3.000 chỗ ngồi.

Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục chọn sân khấu ngoài trời cho đêm chung khảo và chung kết tại Hải Phòng. Ban tổ chức mong muốn đón đông khán giả đến xem trực tiếp, đồng thời mang đến phần trình diễn hoành tráng, mãn nhãn mặc dù lựa chọn này đi cùng áp lực về thời tiết, an toàn và công tác tổ chức.

Sân khấu năm nay lấy cảm hứng từ hoa sen vươn lên, bung nở đang dần được hoàn thiện ở quảng trường biển Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng. Thiết kế gửi gắm vẻ đẹp thanh lịch, giàu sức sống và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam.

Đội ngũ tình nguyện viên đảm bảo khâu soát vé diễn ra khẩn trương, an toàn.

Theo ban tổ chức, ở đêm chung khảo toàn quốc, tất cả thí sinh đều là trung tâm. Rất nhiều nhân sự được huy động để đảm bảo chất lượng đêm thi quan trọng.

Công tác đón khách được phân công kỹ lưỡng.

Ngoài những công việc liên quan đến tổ chức trên sân khấu, công tác ghi hình phục vụ livestream hay phát sóng cũng được đầu tư kỹ lưỡng và tối đa. Mục tiêu là 53 thí sinh đều có những góc quay, góc hình đẹp nhất trên các nền tảng số trong buổi chung khảo.