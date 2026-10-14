Hơn 3.000 hội viên tham gia các hoạt động chào mừng Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Hội Nông dân tỉnh tổ chức gặp mặt, ôn truyền thống Hội Nông dân Việt Nam nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập.

Ở cấp tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tổ chức tọa đàm kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, tạo dịp để cán bộ, hội viên cùng ôn lại chặng đường xây dựng, phát triển của tổ chức Hội, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Hội và phong trào nông dân. Cùng với đó, Hội tổ chức giải pickleball, tạo sân chơi thể thao, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa cán bộ, hội viên.

Tại cơ sở, các cấp Hội triển khai nhiều hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Bên cạnh tổ chức tọa đàm, gặp mặt kỷ niệm, các chi hội, hội viên tích cực tham gia làm đường bê tông nông thôn, hỗ trợ vận chuyển vật liệu xây dựng nhà ở cho hộ nghèo thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; ra quân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan môi trường.

Hội viên Hội Nông dân xã Bạch Xa hỗ trợ vận chuyển vật liệu xây dựng xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên.

Những phần việc cụ thể không chỉ tạo không khí thi đua chào mừng ngày truyền thống mà còn phát huy vai trò của tổ chức Hội trong vận động, tập hợp hội viên tham gia các phong trào tại địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng, chung sức xây dựng nông thôn mới, cải thiện điều kiện sống của người dân.