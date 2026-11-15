Hơn 3.000 học sinh Trường THCS Kim Liên quay lại học trực tiếp từ 17/11

Thông tin tới các cơ quan báo chí, UBND phường Kim Liên xác định, việc sớm ổn định học tập cho học sinh Trường THCS Kim Liên là nhiệm vụ cấp bách, trong đó quyền lợi học sinh và chất lượng giáo dục là yêu cầu xuyên suốt. Trong thời gian chuẩn bị các điều kiện học trực tiếp, nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến, duy trì tiến độ chương trình.

Để xây dựng phương án phù hợp, UBND phường Kim Liên đã phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng cùng các trường trên địa bàn khảo sát cơ sở vật chất, đánh giá khả năng tiếp nhận học sinh, báo cáo các sở/ngành liên quan, lắng nghe ý kiến phụ huynh học sinh.

UBND phường thống nhất bố trí phòng học, trang thiết bị và lịch học khoa học, phù hợp với từng khối lớp và hoạt động của các trường tiếp nhận; triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại từng địa điểm các trường. Thống nhất quy chế phối hợp, phân định rõ trách nhiệm quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và tổ chức dạy học; thông tin kịp thời đến phụ huynh để phối hợp thực hiện.

Từ ngày 17/11, Trường THCS Kim Liên chính thức tổ chức dạy học trở lại cho hơn 3.000 học sinh tại 4 điểm trường.

Cụ thể, khối 7 và khối 9 học tại Trường THCS Khương Thượng, phân hiệu 2: Số 163 phố Tam Khương. Riêng với khối 6 và khối 8 học tại: Trường THCS Khương Thượng, trụ sở chính số 10 phố Tôn Thất Tùng; phân hiệu Trường Tiểu học Phương Mai số 4 ngõ 149 phố Khương Thượng; Trường Tiểu học Khương Thượng ở số 8 phố Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên.

Ngày 9/11, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cùng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội đã trao tặng 2.147 cuốn sách giáo khoa và sách bài tập cho Trường THCS Kim Liên.

Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm các lớp của Trường THCS Kim Liên đã thông báo đầy đủ, kịp thời đến cha mẹ học sinh về địa điểm, lịch học và phương án đưa đón của từng lớp trước khi tổ chức dạy học trực tiếp tại các điểm trường mới.

Cũng theo thông báo của UBND phường Kim Liên, đơn vị này cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của UBND thành phố, các sở/ban ngành cùng sự phối hợp, chia sẻ của các nhà trường, phụ huynh, nhân dân và các cơ quan báo chí. UBND phường sẽ tiếp tục bám sát tình hình, tiếp nhận, phản ánh, kịp thời điều chỉnh việc tổ chức thực hiện phù hợp với thực tế, bảo đảm hoạt động dạy và học an toàn, ổn định, liên tục.

Ngày 9/11, thông qua sự kết nối của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND phường Kim Liên, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cùng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội đã trao tặng 2.147 cuốn sách giáo khoa và sách bài tập, góp phần giúp học sinh Trường THCS Kim Liên khắc phục khó khăn, sớm ổn định việc học tập với tổng trị giá gần 40 triệu đồng.

Trong công điện số 72/CĐ-TTg ngày 5/11 của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ đề nghị Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo rà soát, bảo đảm các điều kiện an toàn tối đa theo quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục phổ thông; khẩn trương có giải pháp phù hợp, tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thực hành kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục...