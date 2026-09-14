Hơn 3.000 học sinh được tuyên truyền kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

Học sinh tham gia trải nghiệm thoát nạn từ trên cao qua cầu dây nghiêng.

Theo đó, trên 3.000 học sinh được tuyên truyền những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH; nhận diện các nguy cơ cháy, nổ; kỹ năng báo cháy, thoát nạn, cứu người và xử lý đám cháy ngay từ khi mới phát sinh.

Tại Trường THPT Đại Từ, xã Đại Phúc, lực lượng PCCC cơ sở phối hợp với Cảnh sát PCCC và CNCH xử lý tình huống giả định cháy tại khu vực nhà lớp học 3 tầng. Đám cháy xuất phát từ sự cố chập điện tại khu vực bảng điện, tia lửa bén vào vật liệu dễ cháy khiến đám cháy phát triển nhanh, sinh nhiều khói, khí độc.

Lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng báo động, hướng dẫn học sinh và giáo viên thoát nạn; tổ chức tìm kiếm, cứu người bị nạn, di chuyển tài sản và sử dụng bình chữa cháy để xử lý đám cháy ban đầu. Đồng thời, lực lượng tại chỗ gọi điện báo cháy cho Cảnh sát PCCC và CNCH qua số 114.

Trải nghiệm thực tập phương án tại Trường THPT Nguyễn Huệ.

Tại Trường THPT Nguyễn Huệ, xã Phú Thịnh, nội dung thực tập xây dựng trên cơ sở tình huống cháy giả định tại nhà lớp học 3 tầng. Học sinh được quan sát quá trình báo động, tổ chức thoát nạn, tìm kiếm người bị nạn, chữa cháy ban đầu và sự phối hợp của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Khi đến hiện trường, cán bộ, chiến sĩ PCCC và CNCH nhanh chóng tiếp nhận quyền chỉ huy, triển khai đội hình chữa cháy, phun nước dập tắt đám cháy; tổ chức trinh sát, tìm kiếm và đưa người bị nạn ra khu vực an toàn.

Hoạt động góp phần trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng cần thiết để chủ động phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố có thể xảy ra. Đồng thờinâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh trong công tác PCCC và CNCH, xây dựng môi trường học đường an toàn, chủ động phòng ngừa cháy, nổ.