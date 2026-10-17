Hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên TPHCM cùng hát 'Lên Đàng', xác lập kỷ lục Việt Nam

Ngay từ sáng sớm, 3.070 đoàn viên, hội viên, thanh niên thành phố cùng hội tụ, đồng ca ca khúc “Lên Đàng” của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, lời ca Huỳnh Văn Tiểng - bài hát chính thức của Hội LHTN Việt Nam. Dịp này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) công bố và trao bằng chứng nhận kỷ lục “Tiết mục đồng ca ca khúc Lên Đàng có số lượng đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia đông nhất Việt Nam” đến Hội LHTN Việt Nam TPHCM.

Đại biểu cùng đoàn viên, thanh niên TPHCM đồng ca ca khúc Lên Đàng

Đoàn viên tham gia tiết mục đồng ca

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, Tổng Thư ký Hội đồng xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) chia sẻ, hình ảnh hàng ngàn người trẻ cùng cất cao tiếng hát đã tạo nên một khoảnh khắc cộng đồng đầy cảm xúc, thể hiện sức mạnh đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và tinh thần sẵn sàng dấn thân của tuổi trẻ hôm nay. Đó còn là sự tiếp nối những giá trị truyền thống, khẳng định trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thanh niên trong xây dựng TPHCM và đất nước ngày càng phát triển.

Hội LHTN Việt Nam TPHCM đón nhận bằng kỷ lục Việt Nam tại chương trình

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam được Hội LHTN Việt Nam TPHCM tổ chức trong 2 ngày 17 và 18-10, với nhiều nội dung như: không gian triển lãm hành trình 70 năm xây dựng, phát triển của Hội LHTN Việt Nam; gian hàng giới thiệu hoạt động các câu lạc bộ, đội, nhóm; hội viên, thanh niên ký tên hưởng ứng phòng, chống ma túy; chương trình “Thanh âm thế hệ vươn mình”, gặp gỡ, trò chuyện cùng các tuyển thủ, vận động viên tiêu biểu và chương trình “Thanh âm sống đẹp” mang đến cơ hội giao lưu với các hoa hậu, á hậu tiêu biểu...

Đoàn viên, thanh niên ký tên hưởng ứng phòng, chống ma túy

Đặc biệt, tối 18-10, Hội LHTN Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, tuyên dương “Thủ lĩnh thanh niên phố tiêu biểu” giai đoạn 2021-2026, nhạc hội thanh niên TPHCM với chủ đề “Thanh âm Lên Đàng”.

Đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tại chương trình

Theo anh Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM, chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Hội, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của tuổi trẻ; đồng thời tạo không gian giao lưu, học hỏi, lan tỏa giá trị sống đẹp và góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.