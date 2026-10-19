Hơn 3.000 điểm trường TP.HCM lan tỏa thông điệp 'Không một mình'

Kết nối an toàn, không để ai đơn độc trên mạng

Ngày 19/10, tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, phường Phú Lâm, Công an TP.HCM phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM tổ chức Lễ phát động chiến dịch “Không một mình – Kết nối không tổn thương”.

Tham dự chương trình có Đại tá Lê Công Anh - Phó Giám đốc Công an TP.HCM; ông Nguyễn Bảo Quốc - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM; đại diện các đơn vị nghiệp vụ, sở, ngành cùng những người có ảnh hưởng trên không gian mạng.

Bên cạnh hơn 3.000 học sinh tham gia trực tiếp tại trường, chương trình còn được livestream đến hơn 3.000 điểm trường thuộc các cấp học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Lễ phát động chiến dịch “Không Một Mình – Kết nối không tổn thương” tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, phường Phú Lâm.

Tiếp nối chiến dịch năm 2025 với thông điệp “Không Một Mình – Cùng nhau an toàn trực tuyến”, chương trình năm nay nhấn mạnh tinh thần kết nối bằng sự tôn trọng, sẻ chia và đồng hành.

An toàn trên không gian mạng không chỉ là biết cách tự bảo vệ trước những nguy cơ mà còn đòi hỏi mỗi người biết lắng nghe, ứng xử tử tế và không gây tổn thương cho người khác.

Chia sẻ tại chương trình, Thượng tá Hồ Thọ Hải - Phó Trưởng Phòng An ninh mạng Công an TP.HCM cho biết, chiến dịch năm 2026 tiếp tục lấy học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên làm đối tượng trọng tâm, đồng thời mở rộng tuyên truyền về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Hơn 3.000 học sinh tham dự chương trình trực tiếp.

“Chúng tôi mong muốn các em hiểu rằng việc chia sẻ, báo cáo những hành vi sai trái, gây tổn thương trên không gian mạng là quyền chính đáng, không phải điều đáng xấu hổ”, Thượng tá Hồ Thọ Hải nhấn mạnh.

Thông qua chiến dịch, học sinh được hướng dẫn nhận diện rủi ro, biết khi nào cần dừng lại, cách báo cáo hành vi vi phạm và tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp vấn đề. Các em có thể chia sẻ với gia đình, thầy cô, người thân hoặc liên hệ Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

Các em học sinh hào hứng chụp hình cùng Á hậu Thúy Vân.

Năm nay, hoạt động tuyên truyền được triển khai kết hợp giữa trực tiếp, trực tuyến tại trường học và trên các nền tảng mạng xã hội, với sự tham gia của những người có ảnh hưởng.

Bộ cẩm nang “Không Một Mình – Kết nối an toàn” cũng được phát hành trực tiếp và trực tuyến, cung cấp hướng dẫn cho trẻ em, phụ huynh và nhà trường.

Học sinh cùng nhau lên tiếng

Tại chương trình, nhiều học sinh chia sẻ về những áp lực từng gặp phải trên mạng xã hội, từ lời bình luận miệt thị ngoại hình đến hành vi chế giễu, công kích qua tin nhắn và các lượt chia sẻ. Những trải nghiệm này cho thấy tổn thương trên không gian mạng có thể ảnh hưởng đến tâm lý, sự tự tin và cách các em giao tiếp với cộng đồng.

Em Thu Hà, học sinh khối 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi cho biết, em từng nhận những bình luận tiêu cực về ngoại hình trên mạng xã hội. Điều này khiến em buồn, tự ti và có thời điểm không muốn đăng hình ảnh hay chia sẻ thông tin vì sợ bị chê bai, chế giễu.

Học sinh chia sẻ tại chương trình.

“Qua chương trình hôm nay, em nhận ra rằng mình cần biết cách bảo vệ bản thân, lên tiếng khi bị bắt nạt và tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia đình, thầy cô”, Thu Hà chia sẻ.

Còn em Phương Vy, học sinh lớp 10A3 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi cho rằng mỗi người cần cân nhắc kỹ trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ nội dung có thể ảnh hưởng đến người khác.

“Mạng xã hội dù có tốt cách mấy nhưng nó vẫn là một con dao 2 lưỡi, em mong rằng các bạn hãy suy nghĩ kỹ trước khi bình luận hay chia sẻ một nội dung nào đó làm cho người khác bị tổn thương bởi mỗi người đều có những điểm khác biệt riêng”, Phương Vy chia sẻ.

Các em học sinh tham gia chương trình.

Những chia sẻ từ học sinh cho thấy việc xây dựng môi trường mạng an toàn không chỉ phụ thuộc vào khả năng tự bảo vệ của mỗi cá nhân mà còn cần ý thức và trách nhiệm của cộng đồng.

Một bình luận thiếu cân nhắc có thể trở thành nguồn gây tổn thương, trong khi sự tôn trọng khác biệt và thái độ sẵn sàng hỗ trợ có thể giúp người gặp khó khăn không cảm thấy đơn độc.

Cán bộ công an chia sẻ tại chương trình.

Sau lễ phát động, học sinh, giáo viên và các đại biểu tham gia trò chơi tìm hiểu kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội an toàn; tham quan các gian hàng triển lãm với thông điệp nói không với ma túy, đồng thời trải nghiệm hoạt động chụp ảnh, quay video 360 độ để lan tỏa thông điệp của chiến dịch.

Thông qua chuỗi hoạt động, ban tổ chức hướng đến trang bị cho thanh thiếu niên kỹ năng tự bảo vệ, ứng xử có trách nhiệm và chủ động tìm kiếm sự trợ giúp khi bị đe dọa, bắt nạt hoặc gặp tình huống nguy hiểm trên mạng.

Qua đó, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh, nơi mỗi người được tôn trọng và không phải đối mặt với tổn thương một mình.