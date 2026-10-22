Hơn 3.000 con gà sắp xuất bán chết do chập điện

Sự việc xảy ra vào chiều 21/10, tại trang trại của anh Nguyễn Văn Long (48 tuổi), ở thôn Tân Kiều, xã Hà Linh, thuộc huyện Hương Khê cũ. Trang trại chăn nuôi theo mô hình liên kết, có tổng đàn khoảng 13.000 con gà.

Hàng nghìn con gà chết la liệt do chập điện. Ảnh: TL.

Thông tin ban đầu, sự cố chập điện khiến hơn 3.000 con gà bị chết ngạt. Số gà này đều đạt trọng lượng trên 2 kg/con, chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến thời điểm xuất bán.

Ước tính, thiệt hại do sự cố gây ra hơn 300 triệu đồng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động chăn nuôi và thu nhập của gia đình.

Nhận thông tin, chính quyền địa phương đến hiện trường thăm hỏi, động viên gia đình và xem xét hỗ trợ khi cần thiết.

Trong khi đó, người thân anh Long cũng đăng tải thông tin lên mạng xã hội, kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ tiêu thụ số gà còn lại nhằm giúp gia đình giảm bớt thiệt hại sau sự cố.