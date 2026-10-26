Hơn 3.000 cán bộ, HLV, VĐV dự Đại hội TDTT tỉnh Sơn La năm 2026

Tổng duyệt Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Sơn La lần thứ X năm 2026

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Sơn La lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao quan trọng, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng và tuyển chọn những VĐV xuất sắc đại diện tỉnh Sơn La tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Được tổ chức định kỳ 4 năm một lần, Đại hội là dịp đánh giá kết quả phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng giai đoạn 2022–2025, đồng thời thúc đẩy cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Tại Đại hội TDTT tỉnh Sơn La lần thứ X, các VĐV tranh tài ở 12 môn gồm: kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn, pickleball, bóng bàn, cầu lông, bóng đá, đá cầu, Taekwondo, bóng chuyền và điền kinh. Trong đó, 8 môn đã hoàn thành thi đấu trước lễ khai mạc; 4 môn còn lại là điền kinh, đá cầu, bóng chuyền và Taekwondo sẽ tiếp tục thi đấu sau buổi lễ.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc diễn ra lúc 7h30 ngày 27.10, với màn diễu hành biểu dương lực lượng gồm 43 khối, đại diện các đoàn VĐV đến từ xã, phường, các ngành, lực lượng vũ trang và đơn vị trên địa bàn tỉnh. Điểm nhấn của chương trình là nghi lễ khai mạc trang trọng cùng các tiết mục đồng diễn võ thuật do võ sinh đến từ các câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh biểu diễn.

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, hạ tầng thi đấu, điều hành và phương án bảo đảm an ninh, an toàn cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội thể thao lớn của tỉnh.

Không chỉ tạo sân chơi giao lưu, nâng cao thành tích cho các VĐV, Đại hội còn là dịp phát hiện, tuyển chọn những gương mặt tiêu biểu cho thể thao thành tích cao của tỉnh.

Qua đó, Sơn La tiếp tục phát triển phong trào thể dục thể thao sâu rộng, bền vững, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.