Hơn 286 tỷ đồng thu về từ đấu giá tài sản Dự án chăn nuôi bò Bình Hà

Tài sản chuồng, trại chăn nuôi bò của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà đem ra đấu giá. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Việc đấu giá tài sản thế chấp được thực hiện nhằm thu hồi vốn cho ngân hàng, khép lại hành trình thăng trầm của dự án từng kỳ vọng tại địa phương.

Trước đó, TTXVN đã đưa tin về việc Dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu tại Hà Tĩnh do Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà làm chủ đầu tư. Dự án được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương từ tháng 4/2015 với tổng vốn ban đầu 4.582 tỷ đồng trên diện tích 2.163 ha tại hai huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên cũ (nay thuộc xã Cẩm Xuyên và Kỳ Văn) lâm vào cảnh thua lỗ, lãnh đạo công ty bị khởi tố.

Trước thực trạng đó, Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà thực hiện đề án tái cơ cấu, giảm vốn xuống 1.800 tỷ đồng và điều chỉnh quy mô chăn nuôi còn 35.000 con bò kết hợp trồng cây nguyên liệu, tình hình vẫn không cải thiện. Trong buổi làm việc ngày 9/10, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chỉ rõ việc dự án tiếp tục gặp khó khăn, hoạt động kinh doanh kém hiệu quả và không hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh tiến hành tổ chức phiên đấu giá tài sản thế chấp của dự án. Toàn bộ tài sản đưa ra đấu giá bao gồm hệ thống chuồng trại, thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất, khối nhà làm việc, nhà ở và ô tô… với giá khởi điểm hơn 283 tỷ đồng. Tham gia phiên đấu giá có hai đơn vị là Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng và Mỏ Việt Nam và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Xuân Khoa.

Trải qua 5 bước đấu giá, Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng và Mỏ Việt Nam đã giành quyền mua toàn bộ tài sản trên với mức giá hơn 286 tỷ đồng.

Tài sản phương tiện, ô tô của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà được đem ra đấu giá. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Việc bán đấu giá thành công tài sản thế chấp không chỉ giúp phía ngân hàng thu hồi nguồn vốn đã cho vay đầu tư, còn là bước xử lý dứt điểm các vướng mắc tồn đọng tại dự án nhiều năm qua, mở ra cơ hội mới để khai thác hiệu quả quỹ đất trên địa bàn.