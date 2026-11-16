Hơn 280 lao động miền núi Đà Nẵng dự tuyển làm việc tại Hàn Quốc

Chương trình phỏng vấn, tuyển chọn lao động thời vụ làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại Hàn Quốc năm 2027. Ảnh: N.ĐOAN

Đợt tuyển chọn thu hút 285 thanh niên dân tộc Ca Dong, Xơ Đăng đến từ các xã Nam Trà My, Trà Tập, Trà Giáp, Trà Vân, Trà Leng và Trà Linh. Trong số này, một số ứng viên từng sang Hàn Quốc lao động thời vụ lần thứ nhất, thứ hai.

Tại đây, các ứng viên lần lượt trải qua các bước kiểm tra thị lực, chiều cao, cân nặng, tiền sử bệnh lý, thể lực và tham gia phỏng vấn.

Bên cạnh đó, người dự tuyển được phổ biến, tìm hiểu kỹ quy trình làm việc, điều kiện sinh hoạt cùng những yêu cầu đối với lao động thời vụ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tại Hàn Quốc.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Quí Quý (thứ 2, trái sang) động viên các lao động tham gia ứng tuyển. Ảnh: N.ĐOAN

Theo UBND xã Nam Trà My, giai đoạn 2022 - 2026, thực hiện thỏa thuận quốc tế về phái cử và tiếp nhận lao động thời vụ với quận Hamyang, địa phương đã đưa 460 lượt lao động sang đây làm việc, với mức thu nhập bình quân 30 - 40 triệu đồng/tháng.

Số liệu thống kê cho thấy nhu cầu tham gia chương trình của lao động địa phương liên tục tăng mạnh qua từng năm.

Đặc biệt trong năm 2026, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đơn giản hóa thủ tục hành chính, số lượng lao động xuất cảnh đã đạt 261 người, gấp hơn 2,5 lần so với cả năm 2025 và chiếm hơn 56,7% tổng số lao động phái cử của cả giai đoạn.

Đại diện nhà tuyển dụng phỏng vấn người ứng tuyển. Ảnh: N.ĐOAN

Theo UBND xã Nam Trà My, quy mô phái cử lao động tăng trưởng rõ rệt qua từng năm. Cụ thể: năm 2022 có 23 lao động; năm 2023 có 13 lao động; năm 2024 có 58 lao động; năm 2025 có 105 lao động và năm 2026 đạt 261 lao động.