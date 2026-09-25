Hơn 28 triệu hội viên tham gia mạng lưới khuyến học trên cả nước

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu. (Ảnh: THU TRANG)

Những con số được công bố cho thấy mạng lưới khuyến học tiếp tục được mở rộng, đồng thời đặt ra yêu cầu chuyển mạnh sang học tập suốt đời, kỹ năng số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Từ phong trào khuyến học đến học tập suốt đời

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh vai trò của báo chí trong việc đưa tinh thần học tập đến với từng gia đình, cộng đồng và các tầng lớp nhân dân.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan cho biết: “Mọi cố gắng của hội trong triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dù có tốt đến đâu đều khó lan tỏa vào cuộc sống xã hội nếu thiếu đi công tác tuyên truyền, vận động”.

Từ những gia đình hiếu học, những người cao tuổi vẫn miệt mài tự học đến nông dân, công nhân, cán bộ, thanh niên học thêm kiến thức và kỹ năng mới, tinh thần học tập suốt đời ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Theo Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, báo chí đã góp phần làm rõ hơn một quan niệm đang dần thay đổi: sự học không kết thúc khi một người rời ghế nhà trường.

Giai đoạn tới, yêu cầu này càng rõ nét khi chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và những thay đổi nhanh của khoa học, công nghệ buộc mỗi người phải liên tục cập nhật tri thức, kỹ năng. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan cho rằng hoạt động của hội và các mô hình học tập cũng phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương thức quản lý, từng bước được số hóa và nâng cao chất lượng trên nền tảng số.

“Đảng ta đã xác định giai đoạn này, nguồn lực chính của đất nước không phải là tài nguyên trong lòng đất mà là trí tuệ con người. Do đó, sự học để nâng cao trí tuệ, bồi dưỡng tri thức để phát triển đất nước bằng tri thức, bằng trí tuệ là sự nghiệp của toàn dân”, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh.

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam. (Ảnh: THU TRANG)

Hơn 11 triệu tài khoản “Công dân học tập”

Thông tin về kết quả nhiệm kỳ 2021-2026, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, mạng lưới hội hiện có hơn 28 triệu hội viên trên cả nước. Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, khoảng 80% số xã đã thành lập tổ chức Hội Khuyến học; 100% tỉnh, thành phố có tổ chức hội. Trong 469 trường đại học, cao đẳng, gần 300 trường đã có tổ chức Hội Khuyến học hoặc Ban Khuyến học. Cùng với các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, mô hình “Công dân học tập” đang được mở rộng. Đến nay, hệ thống có hơn 11 triệu tài khoản công dân học tập được cập nhật, đăng ký qua VNeID.

Theo báo cáo của hội, năm 2025, tỷ lệ “Gia đình học tập” đạt 73,73%; “Dòng họ học tập” đạt 70,74%; “Cộng đồng học tập” đạt 82,67%; “Đơn vị học tập” đạt 89,18%. Riêng tỷ lệ người lớn đạt danh hiệu “Công dân học tập” tăng từ 36,71% năm 2022 lên 48,43% năm 2025.

Một không gian quan trọng khác của học tập suốt đời là hệ thống trung tâm học tập cộng đồng. Theo số liệu Bộ Giáo dục và Đào tạo được dẫn trong báo cáo của hội, năm học 2024-2025 cả nước có 10.278 trung tâm học tập cộng đồng, tương ứng 96,89% số xã, phường, thị trấn thời điểm thống kê. Trong năm học này, các trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên thu hút hơn 24,56 triệu lượt người học tham gia các lớp cập nhật kiến thức, kỹ năng và bồi dưỡng thường xuyên, tăng hơn 883 nghìn lượt so với năm học trước.

Theo báo cáo tại buổi gặp mặt, tổng số dư quỹ khuyến học, khuyến tài của các địa phương trước khi sắp xếp đơn vị hành chính đạt hơn 4.000 tỷ đồng, bình quân hơn 40.000 đồng/người dân. Học bổng “Học không bao giờ cùng” tiếp tục được trao cho học sinh và người lớn có nhu cầu học tập, tự học, tự nghiên cứu. Bên cạnh đó, Giải thưởng “Nhân tài đất Việt” được duy trì với nội dung tôn vinh hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo và tự học thành tài.

Hội Khuyến học Việt Nam thông tin về chuỗi hoạt động hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, kỷ niệm 30 năm thành lập hội và sơ kết 5 năm thực hiện các chương trình thúc đẩy học tập suốt đời.(Ảnh: THU TRANG)

Đưa năng lực học tập trở thành năng lực của mỗi công dân

Trao đổi tại cuộc gặp, đại diện các cơ quan Trung ương và báo chí cho rằng việc tuyên truyền về khuyến học cần đi sâu hơn vào hiệu quả thực chất của các mô hình, những cách làm có khả năng nhân rộng và những tấm gương cho thấy học tập đã làm thay đổi công việc, cuộc sống của người dân.

Bà Lê Thị Mai Hoa, Phó Vụ trưởng Giáo dục (Ban Tuyên giáo Trung ương), đánh giá việc đưa tinh thần học tập suốt đời đến gần hơn với người dân là một trong những kết quả đáng chú ý của phong trào thời gian qua; đồng thời đề nghị báo chí tiếp tục giới thiệu những mô hình học tập hiệu quả, các tấm gương tự học, học tập thường xuyên trong đời sống và lao động.

Theo định hướng được Hội Khuyến học Việt Nam đặt ra cho giai đoạn tới, chuyển đổi số sẽ là một trong những yêu cầu xuyên suốt. Mục tiêu đến năm 2030 là 90% người đạt danh hiệu “Công dân học tập” có kỹ năng số theo yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia, trong đó 80% thành thạo kỹ năng số trong các hoạt động trên môi trường số.

Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc và sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 387/QĐ-TTg, Quyết định 677/QĐ-TTg dự kiến diễn ra ngày 6 và 7/10. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 và Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội dự kiến tổ chức vào cuối năm 2026.