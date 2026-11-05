Hơn 28,5 tỷ đồng chăm lo người dân, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Thượng tướng Võ Minh Lương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí trong Đảng ủy Ban giám đốc Bệnh viện Quân y 175…

Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận đóng góp nguồn lực hoạt động thiện nguyện từ các đơn vị.

Thời gian qua, bên cạnh nhiệm vụ khám, chữa bệnh, cấp cứu và điều trị cho bộ đội và nhân dân, Bệnh viện Quân y 175 đã quan tâm thực hiện công tác xã hội, hoạt động thiện nguyện và kết nối những nguồn lực vì cộng đồng. Các hoạt động được triển khai thường xuyên, đúng đối tượng và ngày càng chuyên nghiệp, phù hợp với đặc thù của bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Nam. Cùng với hoạt động nhân văn tại bệnh viện, hành trình thiện nguyện còn nối dài đến những vùng sâu, vùng xa, địa bàn còn nhiều khó khăn với chương trình khám bệnh, mổ mắt, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe, tặng quà…

Từ năm 2021 đến 2026, Bệnh viện Quân y 175 đã tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ từ các tập thể, cá nhân với tổng kinh phí hơn 28,5 tỷ đồng; qua đó, kịp thời hỗ trợ, chăm lo 267 người bệnh. Tại chương trình, bệnh viện đã tiếp nhận đóng góp nguồn lực từ các đơn vị: Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (Binh đoàn 20), Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood với tổng kinh phí là 4,3 tỷ đồng.

Bệnh viện Quân 175 tri ân các tập thể, cá nhân đồng hành tích cực cùng bệnh viện trong công tác xã hội, thiện nguyện.

Thiếu tướng, TS, TTND Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân 175 cho biết: Chia sẻ với cộng đồng, chăm lo người dân, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn là trách nhiệm, tình cảm của thầy thuốc Bộ đội Cụ Hồ. Sự đồng hành của các tập thể, cá nhân trong và ngoài Quân đội đã tạo nguồn lực quan trọng giúp bệnh viện thực hiện hiệu quả, thiết thực công tác xã hội, thiện nguyện, tiếp thêm niềm tin, nghị lực vươn lên, vượt qua bệnh tật, nghịch cảnh của người dân. Trong giai đoạn phát triển mới, bên cạnh phát triển chuyên môn, bệnh viện mong muốn các tập thể, cá nhân tiếp tục đồng hành cùng phát huy những giá trị nhân văn, nối dài hành trình vì sức khỏe nhân dân.