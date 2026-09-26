Hơn 270 mảnh tượng hé lộ nghệ thuật Phật giáo thời Angkor

Một bộ sưu tập gồm 274 mảnh tượng Phật có niên đại từ thời Angkor hiện đang được trưng bày cho công chúng chiêm ngưỡng tại Bảo tàng Preah Norodom Sihanouk-Angkor ở tỉnh Siem Reap, tây bắc Campuchia. Ảnh: THX

Phóng viên TTXVN tại Campuchia dẫn thông cáo báo chí ngày 25/9 của Cơ quan Quốc gia APSARA (ANA) cho biết, các mảnh tượng bằng đá sa thạch này, có niên đại khoảng cuối thế kỷ XIII, đã được tìm thấy trong quá trình khai quật khảo cổ tại đền Banteay Kdei thuộc Công viên Khảo cổ Angkor - di sản được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận.

Triển lãm làm nổi bật 3 phong cách nghệ thuật đặc trưng của thời kỳ Angkor: Baphuon, Angkor Wat và Bayon.

Ông Voeun Vibolsokhum, một kỹ thuật viên tại bảo tàng, cho biết các chuyên gia bảo tồn đã tỉ mỉ làm sạch và phục dựng các mảnh tượng sau khi chúng được phát hiện. Những bức tượng Phật còn nguyên vẹn được chọn lọc hiện đang được trưng bày thường xuyên, cho phép du khách, học sinh và các nhà nghiên cứu chiêm ngưỡng sự đa dạng cũng như quá trình phát triển của nghệ thuật Phật giáo Khmer.

Các tác phẩm điêu khắc này đại diện cho nghệ thuật Phật giáo Đại thừa thuộc 3 trong số 10 phong cách nghệ thuật đã được công nhận của thời kỳ Angkor. Ông Vibolsokhum lưu ý rằng mỗi phong cách này đều mang những đặc điểm thị giác riêng biệt. Cụ thể, phong cách Baphuon thường thể hiện hình ảnh Đức Phật ngồi thiền với đôi mắt mở, được che chở dưới tán của rắn thần Naga trong khi phong cách Angkor Wat khắc họa Đức Phật ngồi thiền với đôi mắt mở, đội vương miện và đeo trang sức tinh xảo. Ngược lại, phong cách Bayon thường thể hiện Đức Phật ngồi thiền với đôi mắt nhắm lại. Ba phong cách nghệ thuật này phản ánh sự phát triển, tính đa dạng và khả năng sáng tạo phi thường của nghệ thuật Phật giáo Khmer trong thời kỳ Angkor.