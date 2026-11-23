Hơn 260 nghệ nhân, tài tử hội tụ tại Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau
Tối 23/11, tại Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu (phường Bạc Liêu), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau lần thứ II - năm 2026. Liên hoan thu hút 27 đội đến từ 22 xã, phường, với 162 tiết mục và 263 nghệ nhân, tài tử tham gia.
Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Huy Thái, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan nhấn mạnh, đây là hoạt động văn hoá, nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ - Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.
Liên hoan cũng là dịp để các nghệ nhân, tài tử gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện tài năng và niềm đam mê đối với loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của vùng đất Nam Bộ.
Thông qua liên hoan, Ban Tổ chức mong muốn tạo không gian giao lưu văn hoá, nghệ thuật lành mạnh, bổ ích; khuyến khích sự sáng tạo trên nền tảng giá trị truyền thống; phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố có năng khiếu, góp phần xây dựng lực lượng kế thừa, duy trì sức sống của nghệ thuật Đờn ca tài tử trong cộng đồng. Qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hoá dân tộc.
Trước khi diễn ra lễ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu đã đến thắp hương tại phần mộ cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu.
Ngay sau lễ khai mạc, các đơn vị tham gia liên hoan bước vào phần thi diễn với những tiết mục đặc sắc. Liên hoan thu hút đông đảo người dân, đoàn viên, thanh niên đến theo dõi, cổ vũ, góp phần tạo không khí sôi nổi và lan toả tình yêu đối với nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/hon-260-nghe-nhan-tai-tu-hoi-tu-tai-lien-hoan-don-ca-tai-tu-nam-bo-tinh-ca-mau-a134648.html