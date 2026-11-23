Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Huy Thái, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Đồng chí Phạm Văn Thiều (bên phải), Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Ngô Vũ Thăng (thứ hai từ phải sang), Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, Trường Chính trị tỉnh dự lễ khai mạc.

Đồng chí Lê Thanh Triều (bên trái), Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh dự lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan nhấn mạnh, đây là hoạt động văn hoá, nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ - Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng BTC Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau lần thứ II, phát biểu khai mạc.

Liên hoan cũng là dịp để các nghệ nhân, tài tử gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện tài năng và niềm đam mê đối với loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của vùng đất Nam Bộ.

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa Ban Giám khảo Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau lần thứ II.

Thông qua liên hoan, Ban Tổ chức mong muốn tạo không gian giao lưu văn hoá, nghệ thuật lành mạnh, bổ ích; khuyến khích sự sáng tạo trên nền tảng giá trị truyền thống; phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố có năng khiếu, góp phần xây dựng lực lượng kế thừa, duy trì sức sống của nghệ thuật Đờn ca tài tử trong cộng đồng. Qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hoá dân tộc.

Đồng chí Lê Thanh Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau và đồng chí Nguyễn Huy Thái, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia liên hoan.

Đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia liên hoan.

Trước khi diễn ra lễ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu đã đến thắp hương tại phần mộ cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu thắp hương tại phần mộ cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

Ngay sau lễ khai mạc, các đơn vị tham gia liên hoan bước vào phần thi diễn với những tiết mục đặc sắc. Liên hoan thu hút đông đảo người dân, đoàn viên, thanh niên đến theo dõi, cổ vũ, góp phần tạo không khí sôi nổi và lan toả tình yêu đối với nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.

Các đơn vị tham gia liên hoan bước vào phần thi diễn ngay sau lễ khai mạc.

Đông đảo người dân, đoàn viên, thanh niên đến tham dự, cổ vũ liên hoan.