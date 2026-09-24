Hơn 26,8 triệu lượt khách đi xe buýt miễn phí tại TP.HCM

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (QLGTCC), từ ngày 1/7 đến hết ngày 22/9/2026, 134 tuyến xe buýt trên địa bàn TP.HCM đã vận chuyển 26.813.447 lượt hành khách, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả này được ghi nhận sau khi thành phố triển khai chương trình hỗ trợ người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Theo Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐND, dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt là 630 tỷ đồng.

Hơn 26,8 triệu lượt khách đi xe buýt miễn phí ở TP.HCM.

Trong quá trình triển khai, Trung tâm QLGTCC thường xuyên theo dõi, đánh giá sản lượng hành khách và tình hình khai thác trên từng tuyến.

Qua đó, đơn vị ghi nhận nhu cầu đi lại tăng cao tại một số tuyến, đặc biệt là các tuyến phục vụ học sinh, sinh viên và khu vực có mật độ hành khách lớn như Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trên cơ sở sản lượng thực tế và nhu cầu đi lại theo từng thời điểm, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị vận tải điều chỉnh phương án phục vụ.

Trong đó, 11 tuyến được tăng chuyến gồm 13, 75, 94, 61-2, 61-4, 61-8, 61-3, 72-4, 173, 171 và 172, với tổng số tăng thêm 194 chuyến/ngày.

Từ ngày 1/7 đến hết 22/9/2026, 134 tuyến xe buýt ở TP.HCM đã vận chuyển hơn 26,8 triệu lượt khách.

Bên cạnh tăng chuyến, trung tâm còn điều chỉnh biểu đồ chạy xe, giờ xuất bến, khoảng cách giữa các chuyến và bố trí phương tiện dự phòng tại các khu vực có nhu cầu đi lại tăng cao.

Riêng tại khu vực Đại học Quốc gia TP.HCM, trung tâm tăng cường hoạt động tuyến số 8 qua Bến xe buýt Khu B; đồng thời điều chỉnh hoạt động các tuyến 3, 6, 8, 10, 33, 38, 53 và 170 vào các khung giờ cao điểm.

Sản lượng hành khách tại khu vực này tiếp tục được theo dõi để có cơ sở điều chỉnh phương án phục vụ phù hợp với nhu cầu thực tế.