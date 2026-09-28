Hơn 26.000 cán bộ, giáo viên Hưng Yên được tập huấn sử dụng AI

Hơn 26.000 cán bộ, giáo viên Hưng Yên được tập huấn ứng dụng AI trong giảng dạy.

Triển khai bài bản, ứng dụng tích cực

Nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới phương pháp dạy học, ngay từ năm học 2025-2026, Sở GD&ĐT Hưng Yên triển khai chương trình tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Theo TS. Nguyễn Viết Huy, Phó Trưởng phòng Giáo dục phổ thông (Sở GD&ĐT Hưng Yên), các buổi tập huấn được tổ chức thông qua nhiều hình thức trực tiếp tại Sở đồng thời kết nối tới hàng trăm điểm cầu tại các cơ sở giáo dục.

Đến nay, Sở đã tập huấn cho hơn 26.000 cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tập huấn tập trung vào việc ứng dụng các công cụ AI trong công tác quản lý, xây dựng kế hoạch giáo dục, thiết kế học liệu, tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá và hỗ trợ học sinh học tập phù hợp với từng cấp học từ cấp Tiểu học, THCS tới THPT.

Cán bộ, giáo viên dự tập huấn trực tuyến tại điểm cầu.

Tại các buổi tập huấn, giáo viên được tìm hiểu về AI tạo sinh, kỹ năng xây dựng câu lệnh (prompt), sử dụng ChatGPT, Gemini; thiết kế bài trình chiếu bằng AI; chuyển văn bản, hình ảnh thành video, âm thanh; sáng tác nhạc và xây dựng các sản phẩm minh họa phục vụ bài giảng.

“Thời gian qua, đội ngũ giáo viên đã tích cực tham gia các chương trình tập huấn do Bộ và Sở tổ chức. Nhiều trường còn chủ động mời báo cáo viên tổ chức tập huấn nội bộ. Hoạt động này được thực hiện bài bản và bước đầu mang lại kết quả tích cực”, ông Huy cho biết.

Song song với chương trình tập huấn, Sở GD&ĐT Hưng Yên phát động phong trào ứng dụng AI trong thiết kế bài giảng tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông năm học 2025-2026.

“Đến thời điểm hiện tại, các cơ sở giáo dục đã xây dựng và gửi về Sở GD&ĐT 897 bài giảng ứng dụng AI. Trong đó, mầm non có 173 bài, tiểu học 314 bài, THCS 187 bài và THPT 223 bài”, Phó Trưởng phòng Giáo dục phổ thông (Sở GD&ĐT Hưng Yên) cho biết.

AI trở thành “trợ giảng” trong nhà trường

Từ các chương trình tập huấn, việc ứng dụng AI đang từng bước được đưa vào hoạt động quản trị và dạy học tại các trường học.

Tại Trường THCS Tiên La – Phân hiệu Thái Phương (xã Tiên La, Hưng Yên), AI được khai thác trong nhiều công việc quản lý như soạn thảo văn bản, báo cáo, phân công chuyên môn, xếp thời khóa biểu và hỗ trợ tổ chức họp trực tuyến.

Theo bà Lê Thị Thúy Hường - Hiệu trưởng nhà trường, các công cụ AI còn hỗ trợ nhà trường trong phân tích số liệu, dự báo nhu cầu, đề xuất phương án tiết kiệm, tổng hợp dữ liệu phục vụ báo cáo và quản lý tài chính theo quy định.

Trong giảng dạy, giáo viên sử dụng ChatGPT để xây dựng bài tập phân hóa; GeoGebra, Desmos để trực quan hóa kiến thức hình học; Quizizz, Kahoot để thiết kế hoạt động tương tác, tạo không khí học tập sinh động.

“Chúng tôi coi chuyển đổi số, ứng dụng AI là sự thay đổi trong tư duy quản lý và dạy học. AI giống như một ‘trợ giảng’, giúp thầy cô tiết kiệm thời gian để đầu tư nhiều hơn cho phương pháp và tương tác với học sinh”, bà Hường chia sẻ.

Cán bộ, giáo viên thực hành vận dụng các kỹ năng sử dụng công cụ AI tại buổi tập huấn.

Thầy Đặng Văn Phương, giáo viên Trường THCS Tiên La – Phân hiệu Thái Phương cho biết AI hỗ trợ giáo viên từ khâu tìm kiếm tư liệu, xây dựng giáo án đến thiết kế hoạt động học tập. Với môn Toán, giáo viên có thể sử dụng ChatGPT để tạo các dạng bài tập theo nhiều mức độ; đồng thời khai thác GeoGebra, Desmos để mô phỏng hình học, giúp học sinh dễ hình dung kiến thức.

“Nhờ ứng dụng AI, tôi có thêm thời gian đầu tư cho những hoạt động học tập sáng tạo, tăng tương tác với học sinh. Các em cũng chủ động và hứng thú hơn khi được tiếp cận nhiều hình thức học tập trực quan”, thầy Phương nói.

Bà Đoàn Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Vũ Thư, cho rằng AI có thể hỗ trợ giáo viên ở nhiều khâu, từ thiết kế hoạt động dạy học, xây dựng học liệu đến kiểm tra, đánh giá. Việc phân tích dữ liệu học tập cũng giúp giáo viên nhận diện nhu cầu của từng học sinh, từ đó lựa chọn nội dung và phương pháp phù hợp hơn.

Theo bà Hà, điều quan trọng là giáo viên cần sử dụng AI đúng mục đích, có trách nhiệm và kiểm chứng thông tin trước khi đưa vào bài giảng. Việc làm chủ công cụ công nghệ sẽ giúp đội ngũ giảm bớt công việc hành chính, dành nhiều thời gian hơn cho chuyên môn và hỗ trợ học sinh.

Với việc tập huấn trên diện rộng, kết hợp xây dựng kho bài giảng ứng dụng AI và khuyến khích các trường chủ động thực hành, ngành Giáo dục Hưng Yên đang từng bước hình thành năng lực sử dụng AI trong đội ngũ nhà giáo, hướng tới khai thác công nghệ phục vụ hiệu quả hơn hoạt động quản lý và dạy học.