Hơn 250 võ sinh tranh tài Giải các câu lạc bộ Nghĩa Dũng Karate phân đường Đà Nẵng 3

Ban tổ chức tặng hoa tri ân nhà tài trợ. Ảnh: THÀNH DANH

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển phong trào Karate tại Đà Nẵng. Giải đấu tạo sân chơi bổ ích để các vận động viên đến từ nhiều câu lạc bộ, võ đường giao lưu, học hỏi và cọ xát thực chiến.

Giải quy tụ hơn 250 võ sinh đến từ 11 câu lạc bộ, võ đường thuộc Nghĩa Dũng Karate phân đường Đà Nẵng 3, gồm: Cung Thiếu nhi Đà Nẵng, Thiện Nguyện - Hermann, Trung Kiên, Nam Dương, Lê Quang Sung, Lý Tự Trọng, Đại học Kỹ thuật Y - Dược, Đại học Kinh tế, Nguyễn Phan Vinh, Sho Dojo và Hoàng Anh Dojo.

Các vận động viên tranh tài ở 5 nhóm tuổi: 6-8 tuổi, 9-11 tuổi, 12-14 tuổi, 15-17 tuổi và từ 18 tuổi trở lên. Nội dung thi đấu đa dạng, bao gồm: quyền cá nhân nam - nữ; quyền đồng đội nam - nữ và hỗn hợp; quyền vầng trăng hỗn hợp nam - nữ; binh khí; đối kháng cá nhân và đồng đội nam - nữ.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đầu tiên đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ. Giải đấu kéo dài đến ngày 20/9. Chung cuộc, Ban tổ chức sẽ khen thưởng các vận động viên xuất sắc ở từng nội dung và trao giải toàn đoàn.

Các vận động viên tranh tài tại giải. Ảnh: THÀNH DANH

Ông Lê Văn Quang, Trưởng ban tổ chức giải cho biết, sân chơi này không chỉ là nơi trình diễn những kỹ thuật xuất sắc, mà còn là dịp lan tỏa thông điệp “đoàn kết cùng phát triển” đến từng võ đường, câu lạc bộ, huấn luyện viên và võ sinh thuộc phân đường Nghĩa Dũng Karate Đà Nẵng 3.

Thông qua giải đấu, phân đường kỳ vọng khơi dậy niềm đam mê, lan tỏa phong trào tập luyện và thi đấu Karate trong cộng đồng, tạo cơ sở vững chắc đưa Karate Đà Nẵng ngày càng phát triển.