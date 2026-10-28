Hơn 250 tỷ đồng kích cầu mua sắm cuối năm tại TP.HCM

Chương trình kích cầu năm nay kết nối các hoạt động mua sắm, giải trí, thương mại điện tử, thanh toán số và kích cầu số. Ảnh: Anh Nguyễn.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, Sở Công Thương TP.HCM cùng Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM và các sở, ngành thành phố đã công bố Kế hoạch triển khai và phối hợp chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 “Vibrant HCMC”, với thông điệp “TP.HCM - Sống động từng trải nghiệm”.

Chương trình nhằm thúc đẩy tiêu dùng, thương mại và du lịch trong những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán 2027.

Vibrant HCMC được xây dựng theo phương châm “5 trong 1”, kết nối các hoạt động mua sắm, giải trí, thương mại điện tử, thanh toán số và kích cầu số trong một kế hoạch thống nhất. Nhờ đó, người dân và du khách tiếp cận thông tin sự kiện, điểm đến và các chương trình ưu đãi thuận tiện hơn, đồng thời cộng đồng doanh nghiệp có thêm cơ hội kinh doanh.

Trong chương trình, Cơ quan điều hành VIFC-HCMC chủ trì triển khai các hoạt động thành phần trong các chương trình, hội thảo về thúc đẩy trung tâm tài chính quốc tế; phối hợp với Sở Công Thương, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố xây dựng, triển khai hợp phần thanh toán số và kích cầu số; kết nối hệ sinh thái thành viên VIFC-HCMC, tổ chức tài chính, trung gian thanh toán, fintech và đối tác quốc tế tham gia trên cơ sở tự nguyện, đúng quy định.

Đồng thời, cơ quan này là đầu mối chuyên môn kết nối các giải pháp thanh toán xuyên biên giới, thanh toán cho khách quốc tế, tín dụng tiêu dùng, trả góp và nguồn vốn lưu động phục vụ doanh nghiệp, người bán qua các tổ chức có đủ điều kiện.

Tính đến ngày 27/10, chương trình đã tổng hợp khoảng 97 chương trình khuyến mại cụ thể từ các đối tác, với tổng giá trị các gói kích cầu dự kiến triển khai ước tính trên 250 tỷ đồng.

Các ưu đãi gồm voucher, giảm giá trực tiếp, quà tặng điện tử, hỗ trợ lãi suất và nhiều hình thức khác. Các ưu đãi do nền tảng thương mại điện tử, doanh nghiệp dịch vụ, bán lẻ, ngân hàng và tổ chức thanh toán cùng triển khai, theo điều kiện áp dụng của từng đơn vị.

Chương trình dự kiến triển khai chuỗi 57 hoạt động, kết hợp sự kiện trực tiếp với chiến dịch trực tuyến. Riêng tháng 11 và tháng 12/2026 có 33 chương trình.

Bên cạnh đó, chương trình thúc đẩy kết nối các giải pháp thanh toán xuyên biên giới, giúp du khách quốc tế dùng phương thức thanh toán quen thuộc tại các điểm chấp nhận thanh toán ở thành phố. Với hộ kinh doanh và tiểu thương, các hoạt động hỗ trợ tập trung vào 3 nội dung: mở rộng kênh bán hàng trực tuyến, ứng dụng công cụ quản lý và tiếp cận thanh toán số.

Đáng chú ý, Vibrant HCMC đặt mục tiêu tạo ra trên 30.000 tỷ đồng tổng giá trị giao dịch hàng hóa (GMV) trên các nền tảng thương mại và thanh toán. Trong đó, khoảng 10.000-11.000 tỷ đồng dự kiến là giá trị giao dịch tăng thêm nhờ chương trình.