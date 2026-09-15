Hơn 250 tay vợt tranh tài tại Giải Pickleball Văn hóa Việt 2026

Nắm bắt xu hướng phát triển mạnh mẽ của môn thể thao pickleball, ngày 15/9, Báo Văn Hóa phối hợp với các đơn vị đồng hành đã chính thức Họp báo công bố Giải Pickleball Báo Văn Hóa năm 2026 với chủ đề “Pickleball Văn hóa Việt 2026”.

Vượt ra khỏi khuôn khổ của một giải đấu thể thao quần chúng thông thường, sự kiện được đánh giá là một điểm nhấn quan trọng trong công tác ngoại giao văn hóa, tạo không gian kết nối sâu rộng giữa các cơ quan, ban ngành, giới truyền thông, cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là bạn bè quốc tế đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Toàn cảnh buổi Họp báo công bố Giải Pickleball Báo Văn Hóa năm 2026 - “Pickleball Văn hóa Việt 2026”. (Nguồn: Báo Văn Hoá)

Không chỉ dừng lại ở những pha bóng trên sân, điểm sáng độc đáo của Giải Pickleball Văn hóa Việt 2026 chính là sự hiện diện của “Không gian Văn hóa Việt” được tổ chức song song.

Theo Ban tổ chức, các khu vực trải nghiệm, “Trạm dừng chân văn hóa” và các gian hàng giới thiệu sản phẩm truyền thống sẽ được thiết kế tinh tế ngay trong khuôn viên thi đấu.

Sự kết hợp này mang đến cho các vận động viên, đặc biệt là các khách mời quốc tế, cơ hội trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận những giá trị văn hóa bản địa.

Qua đó, hình ảnh một Việt Nam hiện đại, trẻ trung, năng động nhưng vẫn đậm đà bản sắc truyền thống được quảng bá một cách khéo léo, tự nhiên và gần gũi nhất.

Lễ ký kết hợp đồng hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành và các nhà tài trợ của giải. (Nguồn: Báo Văn Hoá)

Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 250 vận động viên, hứa hẹn mang đến những màn tranh tài mãn nhãn. Đặc biệt, nhằm khích lệ tinh thần rèn luyện thể chất trong cộng đồng, Ban tổ chức đã công bố mức tiền thưởng “khủng” lên tới 240 triệu đồng dành riêng cho hệ Phong trào, bên cạnh Cúp, Huy chương và các phần quà giá trị khác.

Sự tham gia của các lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, đại diện các cơ quan đối ngoại, nhà báo và văn nghệ sĩ cũng sẽ tạo ra hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, lan tỏa thông điệp về lối sống lành mạnh, tích cực và tinh thần thể thao cao thượng.

Giải đấu được chia thành 3 hạng mục chính (thi đấu nội dung đôi mở rộng):

1. Giải Lãnh đạo (Đôi Lãnh đạo - Kết nối):

Dành cho khách mời là lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan Trung ương, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo chí, ngoại giao, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp.

2. Giải Văn nghệ sĩ - Truyền thông:

Dành cho những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, giải trí, nhà báo, KOLs, KOCs nhằm lan tỏa hình ảnh giải đấu đến công chúng.

3. Giải Phong trào (Sân chơi kết nối cộng đồng):

Có quy mô lớn nhất (96 cặp), dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài đáp ứng các quy định khắt khe về giới hạn điểm trình, đảm bảo tính công bằng:

Đôi Nam: Tổng điểm trình tối đa 5.2 (không có VĐV nào vượt quá 2.8).

Đôi Nữ: Tổng điểm trình tối đa 4.4 (không VĐV nào vượt quá 2.4).

Đôi Nam - Nữ: Tổng điểm trình tối đa 4.8 (Nam không vượt 2.8; Nữ không vượt 2.4).

Lưu ý: Giải không tiếp nhận VĐV chuyên nghiệp, tuyển thủ quốc gia/tỉnh thành, hoặc người đã thi đấu hệ Pro/Elite trong 24 tháng gần nhất.

Thể thức thi đấu:

Vòng bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt (mỗi bảng 4 đội), chọn 2 đội nhất/nhì vào vòng 16 đội. Từ vòng bảng đến Bán kết thi đấu 1 game chạm 15 điểm. Riêng trận Chung kết thi đấu thể thức tốt nhất 3 game (mỗi game chạm 11 điểm, cách biệt tối thiểu 2 điểm).

Để biết thêm thông tin chi tiết về Điều lệ giải, cách thức tính điểm trình, lịch thi đấu chính thức cũng như đăng ký tham gia, quý độc giả và các vận động viên quan tâm vui lòng truy cập và theo dõi các thông báo trên Báo điện tử Văn Hóa hoặc Fanpage chính thức của Báo Văn Hóa.

Thời gian mở đăng ký sẽ kéo dài đến hết ngày 20/9.

Thành Hải