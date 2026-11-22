Ngày 22-11, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phường Ninh Hòa phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Khánh Hòa và Công ty TNHH Liên doanh Kho Ngoại quan xăng dầu Vân Phong tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2026.

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, chương trình thu hút hơn 250 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn phường tham gia. Kết quả, ban tổ chức tiếp nhận hơn 180 đơn vị máu. Toàn bộ số máu này được chuyển về Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khánh Hòa để xét nghiệm, sàng lọc và bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

Người dân phường Ninh Hòa tham gia hiến máu tình nguyện.

Từ đầu năm đến nay, phường Ninh Hòa đã phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận gần 1.060 đơn vị máu, đạt gấp đôi chỉ tiêu được giao.

Hoạt động hiến máu tình nguyện góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng.

Các tình nguyện viên nhận giấy chứng nhận tham gia hiến máu tình nguyện.